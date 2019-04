Talai’e El-Houriyet : « Préserver l’état national »

Le président du parti Talai’e El-Houriyet, Ali Benflis, a plaidé, hier à Alger, «pour la préservation de l’État national et la concrétisation des revendications du Hirak populaire appelant au changement». Invité du Forum d’El-Hiwar, M. Benflis a déclaré que «le plus important, aujourd’hui, est de préserver l’État national et de concrétiser les revendications du Hirak populaire», affirmant que «des forces non constitutionnelles œuvrent à mettre en échec ces revendications». Soulignant que «la Constitution actuelle empêche de trouver une solution rapide à la crise politique», M. Benflis a estimé impératif de «restituer le pouvoir au peuple, conformément à l’article 7 de la Loi fondamentale du pays». À une question sur sa position du scrutin présidentiel, prévu le 4 juillet prochain, le président de Talai’e El-Houriyet a relevé que «rien n’a changé ni dans l’arsenal juridique ni dans le régime électoral, en plus de l’absence d’une instance indépendante pour superviser l’opération électorale». «Notre position est celle du peuple algérien qui rejette cette élection», a-t-il ajouté. À ce propos, il a indiqué que «personne n’a été contacté par le chef de l’État pour des concertations», estimant que «l’Armée nationale populaire (APN) est appelé à accompagner et à protéger le processus de transition sans s’ingérer dans le politique, et c’est ce qui a été souligné dans tous les communiqués du ministère de la Défense nationale», a-t-il rappelé.