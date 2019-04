ONM : « Répondre aux revendications du peuple »

Le secrétariat national de l’Organisation nationale des moudjahidine a dit, hier, aspirer à «une initiative à même de répondre aux revendications du peuple». «Étant profondément convaincu de ce qui fait l’objet de consensus au niveau national, l’ONM réitère, encore une fois, son aspiration à une initiative à même de répondre aux revendications du peuple», a écrit l’organisation, dans un communiqué. «Ignorer la satisfaction des revendications pourrait avoir des conséquences graves sur la sécurité et la stabilité du pays, et ouvrir le passage aux ennemis de notre peuple, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ou aux niveaux régional et international, pour exploiter la conjoncture actuelle au service de leurs agendas, dont nous sommes parfaitement conscients de leurs retombées fâcheuses sur le présent et l’avenir de nos futures générations», lit-on. À ce propos, l’ONM a fait part de «ses inquiétudes quant aux évènements enregistrés sur la scène nationale», soulignant qu’elle «est complètement consciente des dangers et risques menaçant la sécurité et la stabilité du pays, si les revendications populaires légitimes exprimées par les foules de manifestants à travers les différentes régions du pays ne trouvent pas satisfaction».