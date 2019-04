Marches à travers les wilayas : des étudiants réclament un changement « radical » du système

Des d’étudiants ont réinvesti hier la rue dans nombre de wilayas, pour réclamer un changement «radical» du système, en faisant part de leur détermination à «renouveler leur action de protestation pacifique jusqu’au changement prôné», ont constaté des correspondants de l’APS. À Aïn Témouchent, des dizaines d’étudiants du centre universitaire Belhadj-Bouchaïb ont organisé une marche pacifique en solidarité avec le mouvement populaire, déclenché le 22 février dernier, et en soutien à la revendication d’un changement «radical». Les étudiants ont scandé des slogans appelant au départ du président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, du chef de l’État, Abdelkader Bensalah, et du Premier ministre, Noureddine Bedoui, et exprimant le caractère pacifique de cette marche et la cohésion du peuple avec son armée : «Djeich Chaâb Khaoua Khaoua». Les manifestants se sont regroupés devant l’entrée principale du siège de la wilaya, ultime étape de cette marche qui a sillonné les principales artères de la ville d’Aïn Témouchent. À El-Tarf, de nombreux étudiants de l’université Chadli-Bendjedid ont bruyamment réclamé le départ du chef de l’État par intérim. Les étudiants se sont regroupés dans l’enceinte de l’université, avant de marcher vers le centre-ville, où ils ont observé une halte au niveau de la place publique jouxtant le siège de la wilaya. Ils ont également exprimé leur «rejet du gouvernement actuel», et fait part de leur détermination à «renouveler leur action de protestation pacifique jusqu’au changement prôné».