L’entrefilet : La relève sur les planches

Une occasion de rêve est offerte aux amoureux du 4e art : un atelier de formation sur le théâtre sera organisé, à la fin du mois en cours à Chlef, au profit d’une vingtaine de jeunes amateurs. Selon le directeur de la maison de la culture de Chlef, Djilali Dahmani, cet atelier-théâtre, d’une durée de trois jours (du 25 au 27 avril), est inscrit au titre d’une convention signée entre son établissement et le théâtre amateur de Mostaganem. L’accord porte, a-t-il ajouté, sur l’organisation tout au long de cette année 2019, de quatre ateliers au profit de jeunes amateurs du théâtre, sur entre autres, les techniques d’éclairage, l’écriture théâtrale et la réalisation, avec un encadrement assuré par des experts du domaine, issus des universités de Mostaganem, Alger et Oran, a-t-il fait savoir. Le premier atelier profitera à une vingtaine de jeunes amateurs du domaine, à la fin du mois, dans l’attente de fixer un calendrier pour les trois ateliers restants, en accord entre les deux parties (maison de la culture et théâtre amateur de Mostaganem), a ajouté le même responsable. Cette première opération du genre a pour objectif d’"aider ces jeunes talents amateurs du

4e art à prendre une option vers le professionnalisme", selon les organisateurs. Nombre de jeunes amateurs du théâtre n’ont pas manqué de louer cette initiative, constituant pour eux "une opportunité de développer leur talents et capacités, d’autant plus que son encadrement est assuré par des spécialistes du domaine", se sont-ils félicité. Sur un autre plan, M. Dahmani a signalé la programmation en perspective du mois sacré du Ramadhan, de pas moins de sept représentations théâtrales, dont certaines seront jouées pour la première fois, a-t-il annoncé. La maison de la culture de Chlef a abrité, dernièrement, la 1re édition des journées théâtrales locales, ayant donné lieu à la présentation des œuvres de nombreuses troupes locales, qui ont été très appréciées par le public amateur du genre, est-il signalé de même source.

