BASKET/ NBA : Golden State domine les Clippers (121-104) LOS

Le double champion NBA en titre, Golden State, a débuté son premier tour des play-offs 2019 avec une victoire 121 à 104 face aux Los Angeles Clippers, samedi. Stephen Curry a martyrisé les Clippers avec ses 38 points et 15 rebonds, nouveau record personnel. Le meneur des Warriors a marqué huit paniers à trois points, sur douze tentés, ce qui lui a permis de dépasser l'ancienne fine gâchette de Boston et Miami Ray Allen (385) et de devenir le meilleur marqueur à trois points de l'histoire en play-offs (386). Les Clippers ont tenu le choc pendant une période et demie face à la meilleure équipe de la conférence Ouest grâce à Montrezl Harrell (26 pts) et Lou Williams (25 pts). Mais ils n'ont rien pu faire quand Curry et ses coéquipiers ont accéléré en fin de 2e période. Kevin Durant et Draymond Green ont marqué 23 et 17 points, tandis que Klay Thompson, encore en retrait, a été limité à douze points (5 sur 14 au tir). «C'était un match très intense, comme on peut s'y attendre pour un match N.1 d'une série de play-offs (...) Il a fallu rester sérieux pendant 48 minutes», a insisté Curry. Comme souvent entre les deux équipes, la rencontre a été émaillée d'incidents, notamment entre Durant et Patrick Beverley qui ont été exclus, après une énième altercation, à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Le match N.2 aura lieu lundi, toujours à Oakland. La première équipe à quatre victoires est qualifié pour le tour suivant.