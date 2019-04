Championnat d’Algérie de semi-marathon : Domination d’Abdelhadi Laâmeche et de Kenza Dahmani

L'athlète Abdelhadi Laâmeche (Alger) a remporté le Championnat d'Algérie de semi-marathon Abdelmajid-Mada, disputé samedi à Chelghoum Laïd (wilaya de Mila), suivi respectivement de Chouaf Mohamed (Tlemcen) et de Salhi Haroun (Alger).

Chez les dames, Kenza Dahmani (Bordj Bou Arréridj) est montée sur la plus haute marche du podium à l'issue de l'épreuve devant Derbal Malika (Alger), alors que la troisième place est revenue à Halima Boughazi (Alger). Le championnat d’Algérie de semi-marathon Abdelmadjid-Mada, organisé par la ligue d’athlétisme de la wilaya de Mila, sous l’égide de la Fédération algérienne d'athlétisme et jumelé avec la 3e édition du semi-marathon national Chelghoum-Laïd, s’est déroulé sur un parcours de 21,98 kilomètres, entre les communes de Tadjenanet et de Chelghoum-Laïd, avec une participation de plus de 500 athlètes issus de 37 wilayas, selon les organisateurs. Représentant 81 clubs, ces athlètes ont été répartis sur différentes catégories d'âge (18-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans et plus de 60 ans), a-t-on fait savoir.

Classement final :

Messieurs

1 : Abdelhadi Laâmeche.

2/ Chouaf Mohamed.

3/ Salhi Haroun.

Dames :

1/ Kenza Dahmani.

2/ Derbal Malika.

3/ Halima Boughazi.

Vétérans 1 : (40-49 ans) :

Messieurs :

1/ Cheikh Naoui (Alger)

2/ Said Belhout (Sétif)

3/ Bendahbia Chouarfia (Mostaganem).

Dames (40 ans et plus) :

1/ Fatima Oulmi (Constantine)

2/ Linda Hamiani (Constantine).

3/ Malika Mokrani (Alger).

Vétérans 2 (50-59 ans) :

1/ Said Amirat (Jijel)

2/ Fethi Abaidia (Tébessa)

3/ Mohamed Mehaoual (Aïn-Defla).

Vétérans 3 : (60 ans et plus)

1/ Mansouri Saâdane (Sétif)

2/ Omar Dahoui (Alger)

3/ Khalil Allaoua (Batna).