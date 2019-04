Dans la lucarne : Un tirage des plus cléments

Les Verts qui se sont qualifiés presque le « doigt dans le nez » à cette 32e édition de la CAN, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet, sera difficile du fait qu’elle se jouera en été avec des températures « caniculaires ». Gare aux insolations ! D’où les craintes des plus optimistes des observateurs. Ceux qui ont déjà gouté aux chaleurs égyptiennes savent à quoi s’en tenir. Pour les nations à climat tempéré, ce ne sera pas une sinécure. Outre le climat, les spécialistes s’attendent à une compétition serrée où l’on jouera manifestement le résultat pour se qualifier d’un tour à un autre. Les vraies confrontations commenceront à partir des quarts de finale. Il faut dire que le tirage au sort qui a eu lieu à

« El Guizeh « El Al Ahramat» s’est déroulé dans de très bonnes conditions sur le plan organisationnel. Ce fut « taillé » presque dans du « bronze » tellement les présents n’ont manqué de rien, même si certaines délégations sont arrivées en retard. Toujours est-il, le tirage au sort de la CAN-2019 a pris du temps, puisqu’on a attendu presque deux bonnes heures avant que tous les présents se libèrent après son achèvement à 19 heures (heure algérienne). Là, il y a lieu de mettre en exergue les « mines » des uns et des autres, avec ceux qui souriaient et les autres qui avaient l’impression que le « ciel leur tombait sur la tête». L’attitude des responsables de ces équipes peut se comprendre aisément du fait que tout le monde sait qu’un bon tirage est en soi déjà une chance de bien finir dans cette compétition africaine. Si vous commencer bien, vous avez des chances supplémentaires d’aller le plus loin possible. Cela n’est pas valable uniquement en football, c’est aussi vrai dans les autres disciplines, individuelles ou collectives. L’attente de la partie algérienne avec Zetchi, le coach national et le manager général, n’a pas été vaine. Sans risque de nous tromper, il s’agit du tirage le plus clément de cette 32e édition de la CAN. On se rappelle que l’Algérie avait obtenu sa première CAN en 1990 lors de la 17e édition organisée en Algérie. Dans le groupe C qui se jouera au Caire, les Verts joueront avec la Tanzanie, le Kenya et le Sénégal. Ce sont des équipes que nous avions l’habitude de rencontrer dans un passé récent. En 2015, en Guinée équatoriale, nous avions battu le Sénégal de Giresse sur le score de (2 à 0) grace à un somptueux but de Bentaleb. En 2017, au Gabon, les deux nations n’ont pu se départager (2 à 2). La Tanzanie et le Kenya sont des habitués des Algériens. Avec Gourcuff, on leur avait passé un net (7 à 0). Le Kenya nous avait éliminé à l’époque où Mouldi Aissaoui était Ministre de la Jeunesse et des Sports, Billa Dziri avait raté son penalty. Par conséquent, à l’œil nu ou sur papier tout paraît facile, mais concrètement, ce sera plus ardu. Par conséquent, le coach national, Djamel Belmadi devra effectuer une très bonne préparation et surtout ne pas sous-estimer nos adversaires afin de ne pas se faire surprendre. On a eu plusieurs exemples par le passé quand le « néophyte » est parvenu contre toute attente à défrayer la chronique. On se rappelle encore l’exploit, en 2012, lors de l’organisation conjointe de la CAN entre le Gabon et la Guinée équatoriale, la Zambie, invitée surprise avec Reanard, le coach, s’était adjugée, haut et fort, le trophée au « nez et à la barbe » des grosses cylindrées. Rien ne sert de courir, il faut partir à point... De nos jours, dans le football africain il n’y a plus d’équipes faibles ou fortes. Le nivellement par le bas n’est plus une vue de l’esprit. Il faut le prendre en considération, si l’on ne veut pas déchanter.

Hamid Gharbi