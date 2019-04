FIFA : Appel à une tolérance zéro face au racisme

La Fédération internationale de football (Fifa) a appelé samedi dernier à une "tolérance zéro" face au racisme, consécutivement à de nouveaux cris de singe, ayant visé vendredi passé un joueur du club français, Amiens.

L'instance a appelé notamment à suivre la procédure "en trois étapes", pouvant conduire à l'arrêt d'un match en cas d'incidents discriminatoires. "La Fifa presse toutes les Fédérations membres, les ligues, les clubs et les instances disciplinaires à adopter une procédure identique, ainsi qu'une tolérance zéro pour les incidents liés au racisme dans le football, et à infliger des sanctions sévères en cas de comportements de ce type", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La Fifa "se range" aux côtés de l'Amiénois Prince Gouano, visé par des cris de singe vendredi soir contre Dijon (0-0), mais aussi du Sénégalais Kalidou Coulibaly (Naples), des Anglais Raheem Sterling (Manchester City) et Dany Rose (Tottenham), également victimes d'actes racistes. "Le racisme doit cesser, point final", a conclu l'instance.