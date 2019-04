Ligue 1 (mise à jour de la 23e journée), NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila : Le Nasria veut se placer pour la dernière ligne droite

Le NA Hussein Dey sera hôte cet après midi au stade du 20-Août de l’AS Ain M’lila. Une rencontre comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue Une (23e journée). Une confrontation entre deux formations aux destins diamétralement opposés. Le Nasria joue pour une place sur le podium, alors que l’ASAM, en position de premier relégable, lutte pour sa survie en Ligue-Une. Après ce match qui s’annonce passionnant, les camarades de Gasmi, avec 34 points, compteront encore une rencontre en moins. Ils disputeront leur dernier match retard le 27 avril prochain ; ce sera le derby de la 24e journée, face à un sérieux prétendant pour le titre, en l’occurrence, le PAC. Les joueurs de l’entraîneur Lacette ne jurent que par la victoire. Après avoir raté tous leurs objectifs cette saison, ils veulent terminer en beauté, avec une place sur le podium. Un succès face à cette formation de l’ASAM qui n’a rien d’un foudre de guerre, permettra au NAHD de se positionner pour la dernière ligne droite. « On doit sauver notre saison, qui a été pour le moins pleine et éprouvante. Nous sommes à présent éliminés de toutes les compétitions auxquelles nous avons pris part. Notre objectif est de terminer sur le podium, pour avoir le droit de disputer une compétition internationale. Ainsi nous allons aborder toutes les parties qui nous restent à disputer avec le même état d’esprit. Ce sera des rencontres de coupe ou on doit se donner à fond, à commencer par les matchs retard.comme celui de lundi face à l’ASAM. Nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous, malgré la fatigue de fin de saison. On doit gagner ce match et retrouver une dynamique de gagne. Je ne vous cache pas que l’élimination en coupe a fait beaucoup de mal à l’équipe», a déclaré le milieu de terrain du NAHD, la veille de la rencontre. Pour sa part, l’entraineur de l’AS Ain M’lila, Ait Djoudi, affiche un sentiment mitigé entre optimisme et appréhension. «On ira à Alger pour gagner. On doit absolument assurer notre maintien le plus rapidement possible. On va jouer face à une équipe en course pour le podium, qui va sans doute tout faire pour arracher les trois points de la rencontre. On connait parfaitement notre adversaire et sa façon de jouer. C’est une équipe qui ne lâche rien et qui aura l’avantage du public et du terrain. On doit faire preuve de beaucoup de détermination et de concentration face au NAHD», a déclaré le coach de l’ASAM, avant le déplacement de son team à Alger. À noter que cette partie sera dirigée par l’arbitre M. Ghorbal.

Rédha M.