Transferts en devises : Mise en place d’un comité de veille et de suivi

Un comité de veille et de suivi, chargé de suivre l'évolution des transferts en devises vers l'étranger a été mis en place dans le souci de renforcer la vigilance en matière de transactions financières avec le reste du monde, a annoncé hier le ministère des Finances. Ce comité est composé de hauts fonctionnaires du ministère des Finances, de représentants de la Banque d'Algérie et de représentants de la Communauté bancaire (ABEF). Le comité a pour mission de "s'assurer que les opérations de transferts en devises par les banques, en tant qu'intermédiaires agréés, sont exécutées dans le strict respect de la réglementation des changes édictée par la Banque d'Algérie", souligne le ministère. Ces opérations sont classées en trois catégories, rappelle-t-il. La première concerne le règlement des opérations d'importation de biens et services, conformément à la législation et à la réglementation régissant le commerce extérieur et des changes en vigueur.

La seconde catégorie concerne, poursuit la même source, les transferts dans le cadre d'investissements à l'étranger effectués par un opérateur résidant en Algérie. Celles-ci ne peuvent être effectuées qu'après autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit. Quant à la troisième catégorie, elle porte sur les transferts des dividendes liés à des investissements directs en Algérie. Ces transferts sont exécutés conformément aux dispositions légales et réglementaires, sur la base d'un dossier constitué dans le strict respect de la réglementation des changes, régissant ce volet.

Par ailleurs, s'agissant de transferts de cash, relatifs à des exportations physiques de billets de banque, ceux-ci sont encadrés rigoureusement par la réglementation en vigueur. Ils font l'objet d'un contrôle strict au niveau des postes frontaliers par les services compétents.