61e anniversaire de la mort d’Ahmed Benchiha et de Mohamed Aït Boudjemaâ : Deux grands fedayine

Des moudjahidine et des historiens ont mis en avant, hier, les qualités des deux martyrs Ahmed Benchiha et Aït Boudjemaa Mohamed et évoqué leur parcours dans la lutte armée, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de leur mort.

Les participants à cette conférence, organisée par la circonscription administrative de Chéraga, à la salle de cinéma Sahel, à laquelle ont pris part des membres de la famille révolutionnaire, des associations et les Scouts musulmans algériens, ont apporté des témoignages sur les qualités des deux martyrs et leur parcours militant.

Le moudjahid Baali Khemis, compagnon des deux martyrs a évoqué le courage et la bravoure dont ont fait preuve ces deux martyrs tombés au champ d'honneur le 13 avril 1958 après avoir été encerclés par l'armée française à Chéraga. Né en 1933 à Larbaa (Blida), Mohamed Benchiha a accompli sa première opération fidaïe en 1956 après son adhésion à l'Armée de libération nationale (ALN). Après avoir été arrêté à Hussein Dey où il avait exécuté une autre opération, il parvient à s'échapper de prison au début de l'année 1958 pour poursuivre le combat. Né en 1929 à Aghrib (Tizi Ouzou), Aït Boudjemaa a rejoint les rangs de la Révolution dès la proclamation du 1er Novembre 1954. Sa première opération fidaïe fut l'attaque de la caserne de Boufarik. Omar Aït Boudjemaa, fils de Ahmed Boudjemaa a tenu à saluer la célébration de la mort de son père et du chahid Ahmed Benchiha.

De son côté, le directeur de la Culture de la wilaya d'Alger, Mokhtar Khaldi, a mis l'accent sur le rôle de la région de Chéraga durant la guerre de Libération, rappelant que cette ville a abrité la bataille de Sidi Khalef.

Pour sa part, le chercheur Cheikh El Mahroussa a évoqué son œuvre historique Chéraga entre hier et aujourd'hui, précisant que cet ouvrage, qui verra le jour prochainement, a pour objectif d'écrire l'histoire de la ville de Chéraga et préserver la mémoire historique de cette région. Une exposition de vieilles photographies de Ibrahim Chaabni a été organisée dans le hall de la salle.