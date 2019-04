Lutte antiterroriste : Arrestation de 3 terroristes et reddition de 5 autres en février

Les forces de l’ANP continuent d’opérer au quotidien sur le terrain dans la lutte anti-terroriste qui se poursuit sans relâche.

Au cours du mois de mars dernier, le bilan rendu public par la revue El Djeich porte sur l’arrestation de trois terroristes et de 9 éléments de soutien, en sus de la reddition de cinq terroristes.

Concernant la saisie d’armes, on compte la récupération de 27 engins dont deux mitrailleuses lourdes, deux autres mitrailleuses de 12,7 mm, sept fusils automatiques, quatre fusils semi-automatiques et de trois fusils à répétition.

La prise porte également sur quatre pistolets automatiques, deux fusils à lunette, deux mitrailleuses, ainsi que 30 fusils de chasse et un canon de 106 mm. Le bilan fait état de la saisie de 23 bombes artisanales, de 13 détonateurs, 17 grenades et 79 mines antipersonnel.

Quant aux munitions, on compte la récupération de 7 roquettes antichar, deux bandes de munitions, 134 obus de mortier, 30 fusées de mortier, 12 cartouches propulsives ainsi que 6.300 balles de différents calibres et 19 chargeurs garnis. Il convient de rappeler à ce propos que le bilan de la lutte antiterroriste du mois de février dernier porte sur l’arrestation d’un terroriste et de 19 éléments de soutien, ainsi que la reddition de cinq terroristes.

S’agissant de la saisie des armes, les forces combinées de l’ANP ont récupéré une soixantaine de pièces dont 13 fusils automatiques, deux mitrailleuses lourdes, un fusil-mitrailleur, deux mitrailleuses lourdes 14,5mm, deux mitrailleuses lourdes de 12,7 mm un lance-roquettes, un fusil de chasse, 26 fusils semi-automatiques, 4 fusils à répétition, 7 fusils à lunette, 2 pistolets automatiques, 2 bombes artisanales, 15 grenades de tous types.

Quant au bilan de 2018, celui-ci fait état de 32 terroristes abattus et 25 arrestations, en sus de l’interpellation de 170 éléments de soutien et surtout de la reddition de 132 dont 22 membres de familles de terroristes. Les éléments de l’ANP ont également détruit près de 500 casemates, 8 ateliers de fabrication d’explosifs et récupéré 707 pièces d’armement parmi lesquelles, plus de 230 kalachnikovs, 388 fusils, 25 pistolets, 48 mitrailleurs et 15 lance-roquettes.

S. A. M.