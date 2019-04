Education : Des mesures pour rattraper le retard des cours scolaires

Le secteur de l’Éducation a connu, cette année, plusieurs mouvements de grève enclenchés par les syndicats autonomes. Des mouvements qui ont largement perturbé les élèves, mais ont eu aussi un grand impact sur l’avancement des programmes pédagogiques, dont le taux n’a pas été dévoilé.

Ainsi, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a instruit les inspecteurs de faire le point sur les retards dans les cours des élèves des classes d’examens, estimés à 13 jours, selon les rapports préliminaires publiés par les directions de l’Éducation.

Aussi, un appel a été lancé par l’Inspection générale aux inspecteurs de l’enseignement moyen et secondaire, les sommant d’assurer le suivi des programmes. Il est question également d’établir une liste des établissements ayant enregistré un retard avant la fin du troisième trimestre en cours.

Il faut dire à ce propos que les préparatifs des examens pour les trois cycles se poursuivent et concerneront plus de 810.000 élèves du cycle primaire, plus de 630.000 candidats au Brevet d’enseignement moyen et plus de 674.000 inscrits au baccalauréat 2019, dont près de 40% de candidats libres. Il convient de rappeler par ailleurs que l’examen du baccalauréat aura lieu du 16 au 20 juin, celui du Brevet d’enseignement moyen, du 9 au 11 juin, tandis que l’examen de la 5e année primaire est fixé au 29 mai.

Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale déploie de grands moyens matériels et humains en vue de garantir les meilleures conditions pour le bon déroulement des épreuves et le bac en particulier. Un examen qui s’inscrit dans la continuité, puisque, comme l’a affirmé le ministre, «il n’y aura pas de changement dans les épreuves du bac».

Pour les préparatifs de l’examen d’éducation physique et sportive pour les candidats libres aux examens du bac et du BEM, celui-ci est fixé du 21 mars au 6 avril.

Selon le ministère, «le nombre des candidats libres à l’examen du baccalauréat (session 2019) concernés par l’épreuve d’EPS s’élève à 198.262 sur un total de 262.415 candidats libres». Parmi ces candidats, 117.526 sont de sexe masculin et 80.736 de sexe féminin, répartis sur 187 centres d’examen.

Le nombre des candidats libres au BEM (session 2019) concernés par l’épreuve d’EPS est de «11.736 candidats sur un total de 193.352 candidats libres». Il s’agit de 8.256 candidats et de 3.507 candidates, répartis sur les centres d’examen au niveau national.

Salima Ettouahria