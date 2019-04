Transition : Une longue période ne sert pas l’économie

Les entreprises algériennes sont appelées, lors de «la phase de transition démocratique que traverse le pays», à «devenir une force de proposition qui contribue à faire sortir le pays d’une économie rentière à une économie génératrice de richesse», a soutenu, hier à Annaba, l’expert en économie, Ferhat Aït Ali.

Dans sa conférence intitulée «Les défis de l’entreprise, lors d’une phase de transition démocratique», présentée à la rencontre initiée par l’Association de développement et promotion de l’entreprise à Annaba, Aït Ali a estimé que «la période de transition démocratique que traverse le pays place les entreprises face à leur responsabilité de se structurer au sein d’organisations professionnelles fortes capables de corriger l’orientation et d’imposer le principe de l’efficacité économique». Pour le conférencier, qui a évoqué l’état des lieux de l’économie algérienne et «les indices négatifs» qui s’en dégagent, «une longue période de transition ne sert pas l’avenir de l’économie nationale qui a besoin d’institutions légitimes et stables pour développer les investissements et dynamiser la croissance».

Il a également mis en garde contre la négligence de l’aspect économique dans l’équation de transition démocratique, dont «la période de deux ans préconisée par certains ici et là sera catastrophique pour l’économie du pays». «Les réserves de changes, qui se sont effritées de 200 milliards à 73 milliards dollars actuellement, peuvent être exploitées vers une transition rapide et une stabilité des institutions dès l’été prochain, pour construire une économie productrice de richesse», a-t-il ajouté. La rencontre, tenue en présence de cadres et d’opérateurs économiques des divers secteurs, a abordé diverses questions liées aux mécanismes pour bâtir une économie efficace génératrice de ressources.