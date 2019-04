Khenchela : plan d’urgence de 8 milliards de dinars

La wilaya de Khenchela a bénéficié d’un budget d’investissement de l’ordre de 8 milliards de DA inscrit au titre du plan d’urgence de la Caisse nationale de la solidarité et de la garantie des collectivités locales de l’exercice 2019, a indiqué hier le wali, Kamal Nouicer.

Ce montant financier est destiné à la réalisation de plusieurs projets «importants» liés à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, d’une manière directe et dans divers secteurs, a précisé à l’APS, le même responsable. «L’ensemble des localités de cette wilaya, au nombre de 21, sont concernées par cette enveloppe financière, selon les besoins de chaque commune en matière des programmes de développement», ajoute le même responsable.

La répartition de ce budget d’investissement, a-t-il indiqué, se fera selon les priorités, pour la concrétisation des projets relevant du secteur de l’Énergie, en premier lieu, où il sera procédé, durant les 12 prochains mois, au raccordement de l’ensemble des régions rurales aux réseaux de gaz naturel et d’électricité. Il a souligné qu’une partie de ce montant financier a été réservée pour la réalisation des opérations affectées au bénéfice du secteur de la Jeunesse et des Sports, dont la couverture en pelouse synthétique de tous les stades communaux de cette région, en plus de la construction de 200 stades de proximité à travers les quartiers de diverses communes de la wilaya et de 14 piscines communales, ainsi que la réhabilitation, l’aménagement et l’équipement des maisons de jeunes. Aussi, pas moins de 150 millions DA ont été consacrés dans la wilaya pour la réalisation d’un centre de repos en faveur des fonctionnaires des collectivités locales, dans la région de Hammam Salhine, de la localité d’El- Hamma, sous forme de chalets modernes, a révélé le même responsable. Il a relevé que la concrétisation de ce projet vise à offrir un espace de détente et de loisirs familial à proximité de la station thermale de Hammam Salhine. Une action d’aménagement urbain portant goudronnage des routes et des trottoirs, ainsi que la réfection de l’éclairage public, la création des espaces verts dans les communes d’Ouled Rechache, Babar, Kaïs, Tamza, Taouzianet, Mehmal et Bouhmama, en plus des cités Youcefi, Hesnaoui, Ennour, Trik El-Izar et Moussa Redah, au chef-lieu de wilaya, figure également parmi les opérations financées au titre de ce budget, selon la même source. La wilaya de Khenchela a bénéficié récemment de deux enveloppes financières totalisant 11 milliards DA puisés dans la Caisse nationale de la solidarité et de la garantie des collectivités locales, a-t-on rappelé.