Au sein du parti FFS  : L’exclusion dénoncée

La session extraordinaire du Conseil national du Front des forces socialistes (FFS) a pris fin, hier à Alger, par l'installation d'un comité de coordination provisoire qui se chargera de la préparation du Congrès national ordinaire du parti et la consolidation de la lutte politique dans le cadre des principes fondamentaux du parti.

A l'issue des travaux de la session extraordinaire, les membres du Conseil national ont appelé à «intensifier les efforts et l'action en associant tous les militants pour l'organisation d'un Congrès national inclusif et démocratique», soulignant l'impératif de l'installation de ce comité de coordination provisoire sous la supervision de Mehenna Hadadou en coordonnant le travail avec les autres membres du parti en vue d'arrêter la date de l'organisation, dans les brefs délais, du Congrès».

Au cours de cette rencontre, «la confiance a été retirée aux trois membres représentant l'Instance présidentielle du FFS, composé de 5 membres pour «mauvaise gestion et dilapidation des deniers du parti» ainsi que pour «la politique d'exclusion et de marginalisation» et «la gestion unilatérale suivie jusque-là par ces trois membres».

Des militants et cadres du parti, venant de différentes wilayas, avaient organisé au siège du parti un rassemblement pour dénoncer «la politique d'exclusion» suivie par certains dirigeants du FFS à l'encontre des militants et cadres du parti». A ce propos, les militants et cadres du FFS ont exprimé leur appui et soutien total et absolu aux marches populaires organisées à travers les différentes wilayas du pays pour réclamer «le départ de toutes les figures du système en vue d'un changement radical et de traduire en justice tous ceux impliqués dans des affaires de corruption».