Présidentielle du 4 juillet : Les partis partagés

La présidentielle annoncée pour le 4 juillet est une option soutenue par le FLN, le RND et TAJ, saluant au passage l’engagement de l’institution militaire à accompagner et à assurer la régularité et la transparence de ce scrutin. Quant au reste de l’échiquier politique, s’il prend acte de l’annonce de la tenue de cette présidentielle, son adhésion à ce processus se fait encore attendre.

A l’évidence, il s’agit là d’un choix cornélien dicté par le contexte actuel marqué par l’attachement du peuple à aller vers une rupture radicale avec le système, comme cela a été rappelé, une fois de plus vendredi, lors des manifestations ayant lieu à travers le pays. Des partis de l’opposition, tels le RCD et le MSP, ont déjà fait part de leur rejet catégorique de ce scrutin.

Dans la même lignée, le parti Ahd 54 a plaidé hier, par la voix de son président Ali Fawzi Rebaïne, pour le report de l’élection.

A partir de Tlemcen, Rebaïne, ayant pour rappel postulé pour le même scrutin du 18 avril annulé, a estimé nécessaire de commencer d’abord par la révision de la Constitution, puis du code électoral avant d'aller vers la présidentielle.

Par ailleurs, M. Rebaïne a estimé que le pays se trouvait dans «une impasse», jugeant la situation économique «désastreuse» ce qui, selon lui, «impacte sévèrement le pouvoir d’achat des citoyens, notamment à la veille du mois de Ramadhan». «Cela fait huit vendredis que le peuple manifeste pacifiquement pour le changement et n’a encore rien obtenu», a-t-il regretté. Le président de AHD 54 a, dans ce cadre, lancé un appel au chef d’état-major de l’ANP, Mohamed Gaïd Salah, pour «accompagner» et «soutenir» les revendications populaires. «En Algérie, il existe des gens intègres et des politiciens honnêtes, capables de gérer la période de transition et construire un avenir radieux pour la jeunesse algérienne», a-t-il en outre, affirmé. Il a également appelé les citoyens à «poursuivre les manifestations pacifiques entamées depuis le 22 février dernier jusqu’à l'aboutissement des revendications du peuple».

De son côté, le président du Mouvement El-Islah, Fillali Ghouini a appelé, hier à Alger, à un dialogue inclusif en vue d'élaborer une nouvelle feuille de route pour la prochaine étape garantissant la réussite du processus électoral. Il a suggéré dans ce cadre l’ouverture d’un dialogue «associant les représentants du Hirak populaire pour asseoir une plateforme consensuelle réunissant, à la fois, les exigences de la Constitution et mettre au point des solutions politiques.

Selon M. Ghouini, il est plus judicieux d’élargir les concertations auxquelles a appelé le chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, à d’autres dossiers inhérents à la garantie de la transparence et de la régularité de la prochaine présidentielle.

En ce sens, il mettra l’accent sur le fait qu’une organisation réussie de la prochaine échéance électorale avec une large participation politique, dans un climat politique acceptable, est à même de «redonner confiance et espoir à l'ensemble des Algériens pour poursuivre la construction des autres institutions élues sur des bases démocratiques saines et une large participation populaire, et ce, pour des réformes profondes». Le président du mouvement El-Islah ne manquera pas lui aussi de saluer la récente allocution du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, affirmant l'adhésion aux revendications du peuple algérien et exprimant la détermination de l'Armée et son engagement à accompagner et concrétiser toutes ses revendications légitimes dans le respect de la Constitution, notamment les articles 7, 8 et 102.

Par ailleurs, le président du Mouvement El Islah a fait état du rejet de son parti de «toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays, quelle qu'en soit l'origine ou la forme, affirmant que les Algériens sont les mieux placés pour le traitement de leurs différents problèmes avec les moyens et les mécanismes qu'ils jugent appropriés».

Pour sa part, le SG du mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha, a mis l’accent, lui aussi, sur la nécessité d’aller vers des consultations avec des symboles du Hirak populaire, les partis politiques, les syndicats et les personnalités nationales pour le choix d'une personnalité nationale, proposée par un haut conseil de sécurité, qui aura pour charge la gestion de la prochaine période, après la démission de l'actuel chef d'Etat. Lors d’une rencontre de concertation des membres du Bureau national du parti, le même intervenant estime également nécessaire la formation d'un gouvernement de compétences pour la gestion des affaires de l'Etat" et la création d'une commission nationale indépendante pour l'organisation et la supervision du scrutin présidentiel outre la révision du Code électoral afin de procéder à l'élection d'un nouveau président de la République dans un délai de six mois au plus tard.

Sur un autre volet, et au delà la prise de position des uns et des autres parmi les partis politiques, l’on a constaté lors de ce 8e vendredi constitutif de manifestations pacifiques que la déferlante populaire ne se contente plus de l’application de l’article 102 de la Constitution. Le peuple exerçant sa souveraineté sur toutes les questions engageant l’avenir de la nation, réclame le départ des symboles du système, notamment ceux qui sont à la tête des institutions directement concernées par l’organisation de ce scrutin. Lee ministère de l’Intérieur a invité jeudi les postulants à la candidature au retrait des formulaires précisant que la date limite du dépôt des dossiers est fixée pour le 25 mai à minuit.

La présidentielle se tiendra suite à la mise en place d’une commission d’organisation. La désignation des membres de cette commission s’annonce sous forme d’une équation difficile à résoudre sachant qu’aussi bien les magistrats que les compétences nationales ont pour la plupart apporté leur soutien aux manifestations populaires pour un changement radical du système.

Karim Aoudia