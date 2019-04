Tizi Ouzou : Nettoyage du barrage de Taksebt

Une vaste opération pour le nettoyage du barrage de Taksebt réalisé sur l’oued Aïssi, à 10 km à l’est de Tizi-Ouzou, a été organisée par la wilaya avec la participation des directions locales et du mouvement associatif, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. Cette opération, marquée par la présence du wali, Mahmoud Djemaa, intervient à la veille de la saison estivale et vise à assainir ce barrage qui est la principale source d’alimentation en eau potable des habitants de Tizi-Ouzou et qui alimente aussi une partie des wilayas de Boumerdès et d’Alger, des déchets charriés vers sa cuvette à partir des villages situés en amont, a-t-on indiqué de même source. Plusieurs directions de wilaya, dont les ressources en eau, les services agricoles, l’environnement, la pêche et les ressources halieutiques, la protection civile, et la conservation des forêts et l’antenne locale de l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), ont pris part à cette opération qui a été également marqué par une opération de reboisement, a-t-on souligné, de la wilaya et créer de la richesse et de l’emploi, a indiqué la cellule de communication.