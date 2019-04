Permis biométrique à points : Généralisé à partir du 21 avril

La délivrance du permis de conduire biométrique électronique sera généralisée à compter du 21 avril. C’est ce qu’annonce le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans un communiqué publié sur son site web.

Il est précisé en effet que cette procédure concerne, dans un premier temps, les nouveaux titulaires de permis de conduire et les candidats aux épreuves d’obtention d’une nouvelle catégorie de permis de conduire. De ce fait, les citoyens et citoyennes concernés peuvent déposer leurs dossiers, à partir du 21 avril, au niveau des communes de leurs résidences, souligne la même source qui explique que la réception des dossiers de ce nouveau permis de conduire se fera en collaboration avec les services des directions des transports.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’administration sera généralisée, par la suite, à l’ensemble des citoyens détenteurs déjà de permis de conduire ordinaire.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que introduction du permis biométrique à points a débuté en avril 2018 dans deux wilayas pilotes, à savoir Alger et Laghouat pour s’étendre aux autres régions du pays au cours de cette année.

La numérisation du permis de conduire permettra de supprimer l’intervention humaine qui contrecarrait les lois en vigueur dans le passé pour sa récupération en cas d’infraction.

C’est un dispositif qui va mettre fin aux cas de complaisance et autres interventions pour la récupération du PC puisque toute la procédure sera automatisée.

Il faut savoir que la généralisation effective de la délivrance du permis de conduire biométrique à points est tributaire cependant de plusieurs paramètres tels l’acquisition des équipements nécessaires. Une opération qui nécessite, selon les services concernés, plusieurs démarches administratives, les appels d’offres notamment. L’on apprendra par ailleurs que pour ce qui est de l’opération d’élaboration du permis de conduire biométrique électronique, celle-ci se poursuit avec une cadence «accélérée». Ainsi, quelque 27.367 documents à puce électronique ont été délivrés au profit des nouveaux demandeurs, selon le ministère de l’Intérieur.

D’après le programme tracé par ce même département, il était question de délivrer près d’un million de permis de conduire en 2018. 4 millions sont prévus pour l’année suivante, 7 millions en 2020 et 10 millions en 2021, la fin de l’année 2022 étant la date-butoir pour la généralisation de ce permis.

Il convient de relever sur un autre registre la poursuite des efforts pour moderniser l’opération de contrôle technique afin de faciliter la mission des agents de l’ordre en leur permettant de mieux maîtriser cette opération à travers la mise en vigueur du certificat électronique d’immatriculation des véhicules, et toutes les informations relatives au contrôle technique des véhicules seront introduites dans la puce électronique de ce nouveau document. A cet effet, plusieurs autres projets sont inscrits, dans le cadre du développement du processus de numérisation de l’administration.

On citera à ce propos le remplacement en 2019 de la carte grise par un document électronique et la publication du livret de famille biométrique prévu en 2020. S’agissant de la numérisation de l’administration, l’objectif est d’atteindre progressivement une administration “zéro papier”.

Le taux de 100% sera atteint grâce à la mise en service du guichet électronique sécurisé. Il a indiqué, à ce propos, que plus de 18 millions de passeports biométriques ont été délivrés depuis 2012 à la fin 2108 et 13 millions de cartes nationales biométriques ont été établies depuis 2015 jusqu’à l’année passée.

Kamélia Hadjib