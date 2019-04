Pétrole : Prix en hausse

Les prix du pétrole ont grimpé vendredi, en nette hausse hebdomadaire, alors que les baisses de production, volontaires ou non, se multiplient à travers le monde. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a clôturé la semaine à 71,55 dollars à Londres, en hausse de 72 cents par rapport à la clôture de jeudi. À New York, le baril de WTI pour le contrat de mai a pris 31 cents à 63,89 dollars. Sur la semaine, le Brent a gagné 1,72% et le WTI 1,28%. Le cours new-yorkais a clôturé sa sixième semaine consécutive de progression, et les deux marchés se sont approchés de leurs plus hauts en cinq mois atteints mercredi en séance pour la référence européenne à 71,78 dollars et mardi pour le WTI à 64,79 dollars. «Ces gains sont dus aux craintes de perturbations de l’offre en Libye», où de violents affrontements ont repris, et aux baisses volontaires de production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires, a commenté Jasper Lawler, analyste.