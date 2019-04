Il sera doté de l’intelligence artificielle : Huawei lancera incessamment son 2e Smartphone

HUAWEI, après le Y7 Prime en fin janvier dernier, annoncera très prochainement le lancement de son deuxième smartphone assemblé en Algérie qui rejoint la série Y, une gamme destinée à une jeunesse connectée. Le modèle, annonce le groupe dans un communiqué dont une copie nous été transmise, «propose des caractéristiques uniques et un prix qui défie toute concurrence». Le nouveau smartphone «est doté d’un grand écran de 6.26» Dewdrop (avec encoche au niveau de la caméra) à bords arrondis de 2.5 D et un affichage 19:9 et qui couvre la quasi-totalité de la face avant (86,7 %). Le modèle est également doté d’une caméra frontale de 16 MP, d’un appareil photo arrière avec un double capteur de 13 et 2 mégapixels avec fonction Master Ai (intelligence artificielle) implémenté. S’ajoutent à cette série de fonctionnalités, une «plus longue autonomie, grâce à sa batterie de de 4.000 mAh permettant jusqu’à 2 jours d’utilisation, un micro-processeur octa-core Snapdragon 450 de Qualcomm, soutenu de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage, extensibles à l’aide d’une micro SD jusqu’à 512 Go».

Le Smartphone de Huawei, explique le communiqué, dispose aussi d’«un verrouillage par reconnaissance faciale, une capacité de partage de connexion WiFi pouvant aller jusqu’à 8 connexions simultanées d’appareils en tant que points d’accès WiFi, une compatibilité WiFi, LTE catégorie 6 et Bluetooth 4.2». Son système d’exploitation Android Oreo sert de base à EMUI 8.2. Ce Smartphone «promet une place des plus importantes dans le marché algérien, il sera en précommande à partir du 20 avril 2019». Par ailleurs, il convient de souligner que Huawei a procédé, janvier dernier, au lancement officiel de son premier Smartphone «Y 7 prime», assemblé en Algérie à l’usine d’Oued Smar, la première autorisée en Afrique, fruit d’une collaboration avec le partenaire AFGOTECH. Avec ce second modèle, le groupe confirme son retour offensif en Algérie.

Sur le plan international, le groupe cumule des succès dont certains évitent le déjà-vu : un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros, 4e rang mondial en matière d’investissement dans la recherche et le développement… et un meilleur taux de retour des ventes au monde (0,5%). Très ambitieux, le groupe prévoit le lancement de 6 à 7 produits au cours de l’année 2019 qui seront accompagnés de l’intelligence artificielle. Chez Huawei, l’innovation se conjugue au pluriel. L’ajout de capacités d’IA aux Smartphones conduira la technologie vers sa prochaine ère. En 2017, un haut responsable de l’ingénierie et du logiciel de Huawei indiquait que l’intelligence artificielle transformera deux aspects clés du Smartphone : l’interaction entre l’utilisateur et la machine, et l’ouverture personnalisée selon le contexte. «À l’échelle de l’ensemble de l’écosystème, l’IA va fondamentalement transformer le téléphone, en le faisant passer du Smartphone au téléphone intelligent», avait souligné Felix Zhang.

Fouad Irnatene