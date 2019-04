Centenaire de la disparition d’Emiliano Zapata : Vibrant hommage au Padre

Un vibrant hommage a été rendu, mercredi dernier, à la figure de proue de la révolution mexicaine, Emiliano Zapata pour le centenaire de sa disparition. À cette occasion, le biopic historique "Viva Zapata" d’Elia Kazan a été projeté au niveau de l’Institut français d’Alger.

Cette projection est dédiée à la mémoire de l’une des figures de proue de la Révolution Mexicaine, Emiliano Zapata dit El Caudillo Del Sur est né le 8 août 1879 dans l’État de Morelos au Mexique, au sud de la capitale de Mexico. Métis et issu d’une famille de propriétaires paysans, Zapata travaillait dans la petite entreprise de transport de matériaux de construction qu’il avait fondée comme il cultivait les terres lui appartenant, ce qui a fait de lui le héros de la Révolution agraire mexicaine. « Emiliano Zapata s’est distingué, pendant la révolution mexicaine par son infatigable défense de village Morelos menacé par l’expansion de plantation sucrière », a affirmé le représentant diplomatique du Mexique accrédité en Algérie, M. Gabriel Rosenzweig. Intervenant à l’occasion ce jour de commémoration, M. Gabriel Rosenzweig a rappelé que « la figure d’Emiliano Zapata est rapidement devenue une icône de défense de la lutte pour la terre et le droit du peuple autochtone». Il y a lieu de noter que le film a été présenté par le critique de cinéma, Ahmed Bedjaoui, devant un public nombreux en présence de plusieurs représentants diplomatiques accrédités en Algérie.

De son côté, M. Ahmed Bedjaoui a mis en exergue, dans son intervention, "l’impact" de Zapata sur une Algérie au lendemain de l’indépendance. «Le fait que Zabana avait vu le film », dit-il : « vous savez, Oran était un des pôles de la distribution cinématographique française au même titre à Paris, donc le film Viva Zapata est sorti à Oran au même moment à Paris », a-t-il ajouté. Dans le même sillage il a souligné que « Ahmed Zabana a été inspiré par cette personnalité courageuse ». Le critique cinématographique a, en outre, affirmé que le film Viva Zapata avait fait une grande carrière en Algérie. « Cette révolution agraire de paysans spoliés dans une Algérie coloniale en 1951 était quelque chose qui raisonnait beaucoup, et le cinéma jouait un rôle très complexe dans ce domaine ». Ce film de près de deux heures relate l’histoire d’Emilio Zapata Salazar dit El Caudillo del Sur qui fut l’un des principaux acteurs de la révolution mexicaine de 1910 contre le président PorfirioDíaz, puis de la guerre civile qui suivit le départ en exil de celui-ci en 1911.

Après la spoliation de ses terres, il décide de mener la rébellion contre les grands propriétaires terriens, soutenus par le dictateur Porfirio Diaz, à la tête du pays depuis 35 ans. Le révolutionnaire Madero vient en aide au groupe de peones. En 1911 Porfirio est renversé, et remplacé par Madero, qui nomme Zapata général des armées du Sud. Quand Madero est assassiné, 2 ans plus tard, Zapata lui succède.

Sihem Oubraham