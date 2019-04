Grand angle : Le préalable de la confiance

Les évènements se précipitent au Soudan. Après avoir amené l’armée à destituer le président Omar El Béchir, au bout d’un règne qui a duré 30 ans, la pression de la rue a vite fait, dès le lendemain, en fait, de pousser le chef du conseil militaire de transition à renoncer au pouvoir. Ce qui n’a pas manqué de galvaniser les manifestants, conscients plus que jamais de la force de changement qu’ils représentent. Certes la victoire n’est pas complète, puisque un autre militaire est nommé aux commandes et que le transfert du pouvoir vers un civil ne semble pas être pour sitôt. Mais le fait d’avoir obligé et Omar el Béchir et Awad Ibn Ouf à quitter le pouvoir est en soi un exploit pour qui connait le Soudan. Les scènes de liesse enregistrées à Khartoum après chacune des deux annonces en disent long sur l’improbabilité de ce qui a été obtenu. Mieux encore, le soin mis par les militaires pour expliquer aux soudanais et au reste du monde la situation qui prévaut est un signe qui ne trompe pas sur le fait que le rapport de force est en voie de changer de camp, basculant irrémédiablement en faveur de la rue. «Ce n'est pas un coup d'Etat militaire, mais une prise de partie en faveur du peuple», a ainsi déclaré un haut gradé, membre du conseil militaire de transition. Et d’ajouter, en guise d’assurances supplémentaires, que le conseil ouvrira «un dialogue avec les partis politiques pour examiner comment gérer le Soudan. Il y aura un gouvernement civil et nous n'interviendrons pas dans sa composition». Des garanties que les chefs militaires réitèrent inlassablement. D’autres responsables soudanais laissent entendre, de leurs côtés, que la période de transition «pourra être réduite en fonction des développements sur le terrain et l'accord des parties prenantes». Reste à se demander si les militaires réussiront à dissiper les craintes nées de leur prise de pouvoir et rassurer les soudanais sur leurs intentions. Car comme cela est le cas en pareils scénarios, toute la difficulté pour ceux qui accèdent au pouvoir ou le prennent à la faveur d’un changement non constitutionnel est de récréer les ponts avec le peuple et d’instaurer une relation de confiance. Une gageure dans des pays qui ont toujours vécu sous des régimes dictatoriaux et despotiques.

Nadia K.