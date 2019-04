Nucléaire nord-coréen : Vers un troisième sommet Trump - Kim

Après l’optimisme de Donald Trump quant à la tenue d’un troisième sommet avec son homologue nord-coréen, le leader Kim Jong-un s’est dit à son tour prêt à rencontrer le président américain à la condition que Washington arrive à la table des négociations avec «la bonne attitude», rapporte hier l'agence officielle KCNA. M. Kim a également déclaré qu'il attendrait jusqu'à la fin de l'année «pour que les Etats-Unis prennent une décision courageuse» concernant une nouvelle réunion. Six semaines après l'échec de leur rencontre à Hanoï, au Viêtnam, les deux dirigeants semblent cette fois-ci bien décidés à avancer ensemble pour une solution et un apaisement dans leurs relations et dans la péninsule coréenne. En effet, lors de sa rencontre avec le président sud-coréen Moon Jae-in, M. Trump a déclaré qu'un troisième sommet «pourrait avoir lieu», précisant qu'il en discuterait avec M. Moon sans cependant donner d'indication de calendrier. «Nous voulons que les sanctions restent en place», a-t-il ajouté, réaffirmant avoir de «bonnes relations» avec Kim Jong-un. «Espérons que cela puisse aboutir à de bonnes nouvelles (...) pour le monde», a-t-il ajouté.

Lors d'une interview accordée vendredi au réseau de télévision CBS, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, s'est dit convaincu qu'il y aura une troisième rencontre entre Trump et Kim. Le secrétaire d'Etat a toutefois assuré vouloir être «prudent lorsqu'il s'agit de faire des prédictions sur le calendrier». Toutefois, Pyongyang tient toujours à sa condition qualifiée de «SMIG» pour un début de négociations sérieuse,s à savoir une levée «partielle» des restrictions économiques imposées par Washington qui, à son tour, ne montre aucun signe d’une volonté de revoir à la baisse les sanctions infligées. «Nous sommes prêts à faire un nouvel essai si les Etats-Unis proposent d'organiser un troisième sommet avec des conditions mutuellement acceptables», a déclaré Kim Jong-un lors d'un discours prononcé vendredi à Pyongyang devant l'Assemblée suprême du peuple, le Parlement nord-coréen, selon KCNA.

«Nous attendrons patiemment jusqu'à la fin de l'année pour que les Etats-Unis prennent une décision courageuse», a ajouté M. Kim. Le premier sommet historique, en juin à Singapour, entre le leader nord-coréen et le président américain s'était achevé sur une déclaration commune évoquant la «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne». Le deuxième sommet, fin février à Hanoï, s'était achevé sans la moindre avancée concrète sur ce dossier.

M. T.