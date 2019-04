Manifestations à Khartoum : 16 morts et 20 blessés en 48 heures

Quelque 16 morts et 20 blessés ont été enregistrés lors des rassemblements tenus durant ces dernières 48 heures à Khartoum, a fait savoir hier la police soudanaise. "Les enquêtes de la police criminelle ont indiqué que 16 personnes ont été tuées et 20 autres blessées par des balles perdues», a déclaré Hashim Abdel-Rahim, porte-parole de la police soudanaise, dans un communiqué rendu public. Déclenchées depuis le 19 décembre dernier, les manifestations des soudanais pour l'amélioration des conditions socio-économiques et le départ du président Omar el-Bachir avaient pris de l'ampleur au cours de la semaine écoulée.