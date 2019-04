Tebessa : Réception de cinq piscines communales en aoÛt prochain

Cinq piscines communales, faisant actuellement l’objet d’opérations de réalisation, d’aménagement et de réhabilitation, seront réceptionnées en août prochain dans la wilaya de Tébessa, a révélé, jeudi, le wali Attalah Moulati. «Ces structures du secteur du sport sont réparties sur les communes de Tébessa, d’El Kouif, d’Ouenza, de Cheria et de Negrine et seront réceptionnées courant le mois d’août prochain», a précisé à l’APS le même responsable. Une enveloppe financière estimée à 70 millions DA a été consacrée pour le renouvellement de la piscine communale de la zone frontalière d’El Kouif afin de permettre aux jeunes de profiter de moments de loisirs et détente durant la saison d’été d’autant plus que cette région connaît une hausse importante de la température pendant cette période, a-t-il ajouté. Le chef de l’exécutif local a, dans ce même contexte, souligné qu’un budget d’investissement de l’ordre de 12 millions DA a été alloué pour l’aménagement de la piscine de la localité d’Ouenza ainsi qu’un montant financier similaire pour la mise à niveau de celle de la commune de Cheria, en attendant la mobilisation d’une somme financière nécessaire pour la fourniture de l’eau et l’acquisition des équipements de la piscine de la localité de Negrine, située dans la zone Sud de cette wilaya. «Une attention particulière sera accordée pour le parachèvement des travaux dans les délais précis et la mise en exploitation de ces structures de la jeunesse et des sports durant le mois d’août prochain dans le but de permettre aux jeunes de la wilaya d’apprécier les activités sportives nautiques au cours de la saison estivale», a-t-on noté. Pas moins de 50 piscines hors sol seront distribuées à travers le reste des localités de cette wilaya, a indiqué dans ce même contexte la même source attestant que des efforts sont déployés pour la réalisation de pas moins de 16 stades de proximité dotées de pelouse synthétique répartis sur diverses communes de la région dont les chantiers avancent "à divers taux». Ces projets sont lancés dans le cadre des mesures visant la création des espaces et des commodités sportives à travers l’ensemble de la wilaya.