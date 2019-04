Boxe : Le nouveau président de l’Aiba confiant

Le président par intérim de l'Aiba, le Marocain Mohamed Moustahsane, qui a succédé au controversé Gafur Rakhimov, s'est dit «confiant», à quelques semaines de la décision du CIO sur la présence ou non de sa fédération aux JO de Tokyo-2020.

«On a répondu à toutes les questions du CIO. Nous ferons tout pour être là, présents (aux JO de Tokyo, ndlr), on est confiant, et surtout développer notre sport», a déclaré le président par intérim de l'Aiba depuis le 29 mars, successeur de Rakhimov, à quelques semaines de la décision du CIO sur la présence ou non de sa fédération aux JO de Tokyo-2020. La commission exécutive du CIO doit se prononcer le 22 mai sur la présence de l'Aiba aux JO de Tokyo-2020 sur la base d'une série de questions posées à la fédération internationale de boxe amateurs par une commission d'enquêtes. Le CIO a gelé l'organisation du tournoi de boxe à Tokyo dans l'attente des conclusions de cette enquête et a également gelé ses relations avec l'Aiba. En cas de maintien des sanctions contre l'Aiba, c'est le CIO qui organisera à la fois le tournoi olympique et les tournois de qualification. «On reste toujours disponible pour répondre aux questions, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soupçons ou de points noirs sur notre fédération», a ajouté le Marocain, également président de la Confédération africaine de boxe et médecin du sport. Face aux inquiétudes concernant la gouvernance, les finances et des problèmes liés à l'arbitrage et après l'arrivée à sa tête de M. Rakhimov, le CIO avait annoncé en décembre l'ouverture d'une enquête sur cette fédération en crise depuis des années.