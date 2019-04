Championnats du monde des Arts Martiaux Mixtes : Le combat de l’Algérien Mohamed Sayah annulé

Le combat d'arts martiaux mixtes (MMA) entre l'Algérien Mohamed Sayah et le Polonais Mariusz Radziszewski, prévu le 21 avril 2019 en Slovaquie pour la conquête du titre mondial PFC des moins de 77 kg, est «finalement annulé», a annoncé, vendredi, le champion algérien, arguant de la blessure de son adversaire. «C'est avec une très grande déception que j'annonce l'annulation de mon prochain combat contre Mariusz Radziszewski, car ce dernier s'est blessé et ne pourra donc pas combattre», a annoncé sur les réseaux sociaux Sayah, actuel champion du monde de la catégorie OFC, et qui espérait ajouter la ceinture PFC à son palmarès. «C'est vraiment dommage, car mon équipe et moi avons travaillé très dur au cours des deux derniers mois pour bien se préparer», a ajouté Sayah concernant ce combat, qui devait se dérouler dans la soirée du 21 avril, à la Poprad Arena, en Slovaquie. Agé de 28 ans, l'Algérien compte 14 combats professionnels à son actif : 7 victoires, 6 défaites et un nul, alors que son adversaire, Mariusz Radziszewski est plus expérimenté, car il compte plus de 30 combats professionnels à son actif. Sayah, qui se prépare actuellement en France, était venu dernièrement à Alger pour faire la promotion d'un autre combat professionnel, qu'il livrera au mois de juillet prochain, probablement à la coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, pour la conquête d'un autre titre mondial.