AGEx de la Fédération algérienne de Cyclisme le 18 avril : Qui sera président ?

La Fédération algérienne de cyclisme (FAC), sans président depuis le 10 novembre 2018, après la démission de Mabrouk Kerbouaâ, pour des raisons «personnelles et de santé», a fixé la date du 18 avril 2019, pour tenir une assemblée générale extraordinaire (AGEx) destinée à préparer l'Assemblée élective qui permettra d'élire un nouveau président, a-t-on appris auprès de cette instance, vendredi.

«L’Assemblée générale extraordinaire se tiendra le jeudi 18 avril 2019, à partir de 10h00, à la salle des conférences du complexe sportif Ahmed-Ghermoul (Alger)», a indiqué la même source. «L'installation des commissions de candidatures et de recours, en vue de l'Assemblée élective, sera le seul point à l'ordre de jour» a encore précisé l'instance fédérale, actuellement dirigée par Abbès Fertous, président par intérim. L'Assemblée générale élective de la FAC, initialement prévue la mi-décembre 2018, avait commencé par être reportée une première fois au 22 du même mois, au Centre de regroupement et de préparation des élites sportives nationales de Souidania (Alger), avant d'être renvoyée une nouvelle fois à une date ultérieure. Le premier report avait été décidé au terme d'une réunion au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour permettre la prolongation de la période de dépôt des candidatures.

A la fin, deux dossiers avaient été retenus, à savoir celui de Kheïreddine Barbari, membre fédéral et président de la Ligue de Biskra, ainsi que celui de Douzi Smaïl, ex-directeur technique national (DTN) à la FAC et actuel directeur sportif du GS Pétroliers. Mais tout a finalement été annulé, pour être repris à zéro lors de l'AGEx du 18 avril courant. A l'issue de la démission du président de la FAC, Mabrouk Kerbouaâ, survenue le 10 novembre 2018 pour des raisons «personnelles et de santé», une Assemblée générale extraordinaire (AGEx) avait été organisée le 24 du même mois pour installer les commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes.

Le vice-président de la FAC, Fertous Abbès, assure actuellement l'intérim de l'instance fédérale jusqu'au déroulement de l'AGE. Mabrouk Kerboua, président de la Ligue de Mascara, avait été élu à la tête de l'instance fédérale le 16 février 2017.