JSK : Mellal et Dumas revoient les objectifs à la hausse

Cherif Mellal a donné un coup de pied dans la fourmilière suite aux mauvais résultats enregistrés par l’équipe première ces dernières journées. Croyant encore en les chances de son équipe de jouer le championnat, le boss kabyle a réuni tout le monde pour les informer de la décision de la direction de revoir ses objectifs à court terme. Les Canaris vont jouer le titre à fond.

Deuxième en championnat à cinq unités derrière le leader, l’USMA, la JSK avait plusieurs opportunités de réduire l’écart, voire de coiffer les Rouge et Noir sur le poteau, mais elle ne l’a pas saisi.

Il paraissait clairement à travers les dernières prestations des Canaris que ces derniers jouaient avec suffisance, voire manquaient carrément d’ambition, tant est qu’ils avaient perdu des matches largement à leur portée. Cherif Mellal ne l’avait déclaré en des termes crus, mais il s’en était pris à la gestion de son entraîneur, Franck Dumas, à qui il reproche d’être responsable de ce «laisser-aller». Il ira même loin en affirmant que « les portes sont ouvertes si Dumas veut réellement partir ». Des déclarations qui ont eu pour effet de piquer au vif l’entraîneur français qui a demandé des explications dès son retour de France.

Ainsi, mercredi dernier et après avoir eu une discussion franche avec les joueurs à qui il a demandé fermement de jouer les chances de la JSK à fond pour le titre, invitant au passage « celui qui ne se sent pas capable d’un tel défi de s’en aller maintenant », Cherif Mellal s’est réuni avec son entraîneur dans la soirée de vendredi passé. Les deux hommes se sont dits les choses «entre quatre yeux». Le président et son entraîneur se sont mis d’accord pour revoir les objectifs du club, qui consistaientt initialement à jouer le maintien. Dumas a promis en effet de remobiliser les troupes et défendre crânement les chances de la JSK lors des quatre derniers matches. En parallèle, Mellal a renouvelé sa confiance à Dumas.

En principe, les doutes et les incompréhensions ont été dissipées. La JSK devrait repartir du bon pied avec comme point de mire le prochain match à domicile face au MCO. Un match qu’il ne faut pas perdre si la JSK souhaite continuer à jouer le titre, ou au pire, conserver sa deuxième place.

Amar B.