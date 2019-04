Dans la lucarne : énième retour

Les années passent et se ressemblent au MC Alger. En effet, pour le doyen des clubs algériens, la situation administrative ne cesse de connaître des chamboulements à n’en pas finir. Pourtant, il y a quelques semaines, le directeur général de la formation mouloudéenne a été remercié à l’amiable. Les choses se sont précipitées pour on ne sait quelles raisons. Le propriétaire du club, «Sonatrach», n’a pas hésité à faire venir d’anciens joueurs du MCA à l’instar de Bachi, qui avait été désigné comme président avec à ses côtés un directoire composé de Zenir, Farhi et bien d’autres. Tout le monde avait pensé que les choses allaient se « tasser » pour une longue période. C'est-à-dire qu’on allait pouvoir continuer le travail avec la même équipe jusqu’à la fin de la saison. C’est la moindre des choses du fait que les supporters qui boycottent en ce moment l’équipe sont fatigués par ces changements intempestifs au niveau du Conseil d’administration du club. Voilà qu’on vient d’annoncer officiellement le retour d’Omar Ghrib qui avait toujours montré sa disponibilité à reprendre l’équipe. Les Bachi et compagnie ont tout de suite réagi en affirmant qu’ils ne travailleront pas avec le nouveau venu du fait qu’il a été parachuté « d’en haut». « Les membres du Conseil d'Administration (CA) de la Société sportive par actions "Le Doyen" (SSPA) ont décidé de dissoudre la direction collégiale, après la nomination d'Omar Ghrib en qualité de directeur général sportif du MC Alger (Ligue-1 de football), a indiqué un communiqué du CA. Cette décision des membres du Conseil d'administration intervient à l'issue de la réunion tenue mercredi dernier, conformément aux statuts de la SSPA "Le Doyen". La direction collégiale, présidée par Zoubir Bachi, avait été installée le 26 mars dernier suite à la décision du Conseil d'administration de mettre fin aux fonctions de Kamel Kaci-Saïd qui occupait le poste de directeur-sportif du MC Alger. Le président du Conseil d'administration, Mohamed Hireche, avait évoqué mercredi dernier à l'APS la réticence du directoire de travailler avec Omar Ghrib, suspendu à vie de toutes activités liées au football par la Fédération algérienne lors de l'été 2013 avant d'être gracié en février 2016. Finalement, la direction collégiale n'a tenu que 24 heures depuis la nomination de Ghrib avant d'être dissoute». C’est donc officiel ! Omar Ghrib, qui avait annoncé son retour aux affaires du MCA, a affirmé de « butte en blanc » qu’il allait redonner un autre look au MCA et qu’il atteindra le podium « inchallah ». Pour lui, l’information du directoire sur le fait qu’il a été placé par des personnalités très « bien placées » est dénuée de tout fondement. Pour lui, son retour n’est que le résultat du bon travail personnel. «C’est ma compétence qui m’a ramené pour que je conduise le MCA à bon port. Je lance un défi à quiconque ayant fait mieux que moi à la tête du MC Alger ». Il est clair que malgré son retour un peu tardif, puisqu’il ne reste que six matches (match retard contre le CSC à Constantine), ne l’effraie pas. Il va tout faire pour récolter le maximum de points et terminer en force. Ce que l’on peut dire c’est que ces «déchirements» expliquent un peu les résultats d’ensemble au sein du club et aussi le retrait des supporters qui ne font pas le « plein » depuis quelques temps.

On souhaite que ce club créé en 1921 retrouve son lustre d’antan !

Hamid Gharbi