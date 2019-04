CAN-2019 : Belmadi, satisfait du tirage au sort

La sélection algérienne débutera la Coupe d’Afrique des nations face à son homologue kenyane, le 23 juin prochain à 22h (heure locale), au Caire. Une entame de compétition face aux Harambee Stars qui s’annonce très abordable.

Pour rappel, les Verts évolueront dans le groupe « C », en compagnie du Sénégal, de la Tanzanie et du Kenya. Pour son second match (27 juin à 19h au Caire), les camarades de

Mahrez seront confrontés aux Lions de la Terranga. Lors de la dernière journée de la phase des poules, les protégés de Belmadi croiseront le fer avec les Taifas stars de la Tanzanie (1er juillet à 21h au Caire). L’entraîneur national s’est montré plutôt satisfait du tirage au sort de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Djamel Belmadi s’exprime ainsi : « On pourra dire que le tirage est bon lorsqu’on sera qualifié pour le prochain tour. Pour le moment, on doit poursuivre notre préparation pour la compétition et continuer à travailler et à nous améliorer pour être prêt le mois de juin prochain. Il faut savoir que nous avons hérité d’un mondialiste dans le groupe. Le Sénégal est sur une bonne dynamique depuis deux ans. C’est une sélection qui renferme d’excellents joueurs évoluant dans les meilleurs championnats et clubs européens. C’est l’un des favoris pour remporter le trophée, d’ailleurs. Nous avons aussi le Kenya et la Tanzanie dans le groupe. À priori, ces équipes paraissent plus ou moins prenables. Cela dit, il faut prendre au sérieux toutes les sélections et bien analyser le jeu de chacun de nos futurs adversaires. Si ces équipes sont présentes à cette phase finale c’est parce qu’elles ont forcement des arguments à faire valoir. Personnellement, je ne néglige aucune sélection», a déclaré le coach des Verts à chaud. Pour sa part, l’ancien joueur des Reds de Liverpool et vedette de la sélection s’est montré confiant.

Sénégalaise El Hadji Diouf : « Le Sénégal est forcement le favori par excellence de ce groupe C, dans la mesure où nous sommes la première nation africaine du classement FIFA. Nous ne sommes pas seulement favoris de notre groupe, mais aussi pour remporter le trophée. Nous avons eu un parcours extraordinaire sans défaites lors des éliminatoires de cette CAN-2019. En effet, dans une poule A comportant Madagascar, Soudan et Guinée équatoriale, nous avons remporté cinq matchs contre un seul nul. Cependant, il faut rester prudent et ne pas trop s’enflammer. Notamment lorsqu’on sait que l’Algérie, qui est une institution dans le continent, figure dans notre groupe. C’est une sélection qui renferme des joueurs de niveau mondial. Le match face aux Verts sera le plus important du groupe. Il ne faut pas le rater. D’autre part, même si elles n’ont pas les mêmes ambitions, les équipes de Tanzanie et du Kenya sont difficiles à manier. Je les ai vues jouer. Elles ne lâchent rien sur le terrain. », a déclaré l’ancienne star des Lions de la Terranga, à l’issue du tirage au sort. Pour rappel, cette 32e édition, qui se jouera pour la première fois en été, regroupera 24 sélections, réparties en six groupes. Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les quatre meilleurs quatrièmes seront qualifiés pour les huitièmes de finale de cette compétition, qui se déroulera

du 21 juin au 19 juillet 2019.

Rédha M.

Calendrier de la 32e édition

Premier tour :

Groupe A (Le Caire/ stade international)

21 juin : Egypte - Zimbabwe

21 juin : RD Congo - Ouganda

26 juin : Egypte - RD Congo

26 juin : Ouganda - Zimbabwe

30 juin : Ouganda - Egypte

30 juin : Zimbabwe - RD Congo (stade des forces aériennes/ Le Caire)

Groupe B (Alexandrie) :

22 juin : Nigeria - Burundi

22 juin : Guinée - Madagascar

26 juin : Nigeria - Guinée

27 juin : Madagascar - Burundi

30 juin : Madagascar - Nigeria

30 juin : Burundi - Guinée (stade Al-Salam/ Le Caire)

Groupe C (Le Caire/ stade des Forces aériennes) :

23 juin : Sénégal - Tanzanie

23 juin : Algérie - Kenya

27 juin : Sénégal - Algérie

27 juin : Kenya - Tanzanie

1er juillet : Kenya - Sénégal

1er juillet : Tanzanie - Algérie (stade Al-Salam/ Le Caire)

Groupe D (Le Caire/ Al-Salam) :

23 juin : Maroc - Namibie

24 juin : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud

28 juin : Maroc - Côte d'Ivoire

28 juin : Afrique du Sud - Namibie

1er juillet : Afrique du Sud - Maroc

1er juillet : Namibie - Côte d'Ivoire (stade des forces aériennes/ Le Caire)

Groupe E (Suez) :

24 juin : Tunisie - Angola

24 juin : Mali - Mauritanie

28 juin : Tunisie - Mali

29 juin : Mauritanie - Angola

2 juillet : Mauritanie - Tunisie

2 juillet : Angola - Mali (stade d'Ismaïlia)

Groupe F (Ismaïlia) :

25 juin : Cameroun - Guinée Bissau

25 juin : Ghana - Bénin

29 juin : Cameroun - Ghana

29 juin : Bénin - Guinée Bissau

2 juillet : Bénin - Cameroun

2 juillet : Guinée Bissau - Ghana (stade de Suez)

1/8es de finale : 5, 6, 7, 8 juillet

1/4 de finale : 10, 11 juillet

1/2 finale : 14 juillet

Match pour la 3e place : 17 juillet

Finale : 19 juillet

NB : Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 1/8es de finale.