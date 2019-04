Initiative algérienne pour une réunion tripartite sur la Libye : M. Boukadoum s’entretient avec son homologue libyen

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu, mercredi dernier, un entretien téléphonique avec son homologue libyen, Mohamed Tahar Siyala, au cours duquel le chef de la diplomatie algérienne a renouvelé "la solidarité pleine et entière de l’Algérie avec le peuple libyen frère". M. Boukadoum a fait part à M. Siyala "de la grande préoccupation de l’Algérie face aux dangers qui guettent la Libye et toute la région, du fait de la grave détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère", réitérant l’appel à la retenue lancé par l’Algérie à toutes les parties libyennes, les exhortant à "favoriser la voie du dialogue et de la réconciliation". Il a également informé le ministre libyen des Affaires étrangères de l’initiative algérienne à convoquer, sans délai, la tripartite composée des pays voisins (Algérie, Tunisie et l’Egypte) et l’a "mis au courant de la quintessence des entretiens téléphoniques qu’il a eus à ce sujet, dans la même journée, avec ses homologues de Tunisie, M. Khemaies Jhinaoui, et d’Egypte, M. Sameh Chokri, ainsi qu’avec M. Ghassan Salame, représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye". Pour sa part, M. Siyala a exprimé "sa haute appréciation des efforts de l’Algérie pour transcender la situation difficile que traverse son pays, réitérant la reconnaissance à l’Algérie pour ses positions solidaires et constantes aux côtés du peuple libyen".