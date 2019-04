RADIO NATIONALE : Mme Nacéra Cherid, Dg par intérim

Mme Nacéra Cherid a été installée, jeudi dernier, dans ses nouvelles fonctions de directrice générale par intérim de la radio nationale, en remplacement de M. Lounakel Chabane, qui a fait valoir son droit à la retraite.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi, et de cadres de la Radio nationale. Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie, le ministre a appelé à "assurer le bon fonctionnement du service public, notamment en cette phase de l'histoire de notre pays et à veiller à préserver sa force", exprimant son souhait de "ne pas verser dans tout ce qui est susceptible d'alimenter la discorde et la haine entre les enfants d'un même peuple". Le ministre a salué le travail accompli par les travailleurs de la Radio qui ont érigé cet établissement "en tribune pour le rayonnement de notre pays et en espace pour gagner la reconnaissance des citoyens", exprimant également sa reconnaissance "à tous ceux qui transmettent la vraie information au peuple qui, durant cette période cruciale de son histoire, a manifesté son attachement au pays et s'attelle à réunir les conditions susceptibles de permettre de passer à une nouvelle étape qualitative dans tous les domaines". Pour sa part, Mme Cherid a indiqué qu'elle "œuvrera sans relâche à assurer la continuité du service public à la Radio qui a une position importante au double plan national et international". M. Chabane Lounakel a, quant à lui, mis l'accent sur "l'impératif de redoubler d'efforts et de solidarité pour que la Radio algérienne puisse accomplir ses missions au service du peuple, de l'Etat et du pays".