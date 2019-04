LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE : Les Constantinois croient à l’exploit

Le Chabab de Constantine jouera ce soir la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine (LDC) face au tenant du titre, l’Espérance sportive de Tunis. Un match très important, du moment qu’il sera question d’arracher le billet qualificatif aux demi-finales de la plus prestigieuse compétition continentale des clubs. Défaits à l’aller au stade chahid Hamlaoui (2-3), les Clubistes sont conscients de la difficulté de la mission, du fait qu’il s’agira pour eux de battre les Tunisois au stade Radès avec un écart d’au moins deux buts quel que soit le score, afin de passer cet écueil difficile. Seule une victoire des Sanafir par (3-2), mettra les deux équipes à égalité et les conduira à jouer les prolongations, puis la série des tirs-aux-buts si le score reste le même au terme des 120 minutes de jeu. La délégation du CSC composée de 34 membres dont 20 joueurs s’est rendu en Tunisie jeudi dernier dans l’après-midi, sur un vol régulier de la compagnie nationale Air Algérie à 15h, avec comme chef de délégation, le directeur général du club Tarek Arama.

Les Constantinois ont établi leur quartier à l’hôtel Gammarth, dans la ville portant le même nom, distante d’environ 20 kilomètres de la capitale tunisienne. Les joueurs ont été mis dans les meilleures conditions afin de préparer au mieux cet important rendez-vous. Il faut savoir que malgré la défaite du match aller, Bencherifa et ses coéquipiers sont déterminés à se donner à fond pour tenter un exploit au stade Radès, là où peut-être personne ne les attend. Les joueurs n’ont pas caché qu’ils y croiront jusqu’au bout. C’est pourquoi, ils joueront leurs chances à fond et ne baisseront pas les bras avant le coup de sifflet final de l’arbitre. Côté effectif, trois importants éléments manqueront à l’appel. Il s’agit du gardien de but Rahmani, du milieu de terrain Lamri et de l’attaquant Belkacemi. Tous blessés malheureusement. L’entraîneur Denis Lavagne devra faire sans eux. Rahmani sera vraisemblablement remplacé par Limane. Il faudra noter la disponibilité de Beldjilali rétabli de son mal de dos qui a été du voyage avec le groupe, qui s’est déplacé en Tunisie avec l’ensemble des autres joueurs.

Lavagne et Arama : « À Radès pour la qualification »

L’entraineur Denis Lavagne a affirmé avant le départ de la délégation en Tunisie : «On ira là bas pour gagner et arracher la qualification. Nos joueurs sont très motivés et ils ne veulent rien lâcher. Contrairement à la manche aller où ils avaient une grande pression sur les épaules, cette fois-ci ils évolueront libérés du moment qu’ils n’auront absolument rien à perdre. Notre équipe joue bien à l’extérieur en général. A l’aller, malgré la défaite, on a fait jeu égal avec un grand du continent, de surcroît le tenant du titre. Si on gère bien l’entame de la rencontre en évitant surtout de prendre un but, puis en tentant d’ouvrir la marque les premier, on pourra espérer les faire douter et même remonter notre retard. Une chose est sûre, on ira à Radès pour gagner et nous qualifier, même si notre mission s’annonce très difficile. On ne pourra pas nous accuser de ne pas avoir tenté le coup et de pas y avoir cru parce que nous on y croit vraiment. Notre équipe ne baisse jamais les armes et elle est bien capable d’un tel exploit». Pour le premier responsable de l’équipe Tarek Arama : «Notre équipe jouera ses chances à fond. On croit en elle.

On a les moyens de faire quelque chose dans ce match. On a été battus sur un but hors jeu chez nous à l’aller. On a confiance en la détermination de nos joueurs. Une chose est sûre, on jouera ce match pour la qualification. Notre équipe se battra avec les tripes. Par la suite quel que soit l’issue de la partie, il faudra rentrer aux vestiaires la tête haute avec le sentiment d’avoir tout donné». Les déclaration d’Arama et de Lavagne prouve bien avec quel mental et état d’esprit Benayada and Co vont aborder cette manche retour. De nombreux supporters du CSC ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à leur équipe de toujours. Ils seront d’un apport certain aux joueurs qui feront le maximum pour ne pas les décevoir. Le CSC quelque soit ce qui se passera a déjà largement honoré le football algérien à travers son excellent parcours jusque-là en LDC. Croisons les doigts pour les Sanafir.

Mohamed-Amine Azzouz