Tirage au sort de la CAN-2019 : Les Verts héritent du Sénégal, de la Tanzanie et du Kenya

La Confédération africaine de football a procédé, hier soir, aux pieds du sphinx de Gizeh (Caire), au tirage au sort de la CAN-2019. Cette 32e édition, prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochains, regroupera pour la première fois 24 sélections, réparties en six groupes de quatre.

Le Burundi, le Madagascar et la Mauritanie participent pour la première fois à une phase finale de la CAN. 51 nations ont pris part aux éliminatoires de cette compétition. L'Algérie évoluera dans le groupe «C», en compagnie du Sénégal, de la Tanzanie et du Kenya. Un groupe assez abordable pour les Verts. Les camarades de Mahrez débuteront la compétition le 22 juin, face au Kenya. À noter que les Algériens jouerons leurs matchs dans la capitale égyptienne.

Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes disputeront les quarts de finale. Pour rappel, l'équipe nationale, qui n'a pas été retenue comme tête de série, figurait dans le chapeau 2.

Le président de la FAF, M. Zetchi, le manager général de l'EN, M. Medane, et le sélectionneur national, M. Belmadi, ont assisté à la cérémonie du tirage au sort, pour le moins hyper longue. Pour sa part, l'ex-président de la Fédération algérienne de football, M. Raouraoua, était présent en qualité d'invité d'honneur. L’Algérie a pris part 17 fois à la coupe d’Afrique des nations. La première participation des Verts remonte à l’année 1968 en Éthiopie. L'Algérie a remporté le trophée en 1990 à Alger, après avoir échoué une première fois en finale face au Nigeria, en 1980 à Lagos.

Rédha M.

Composition des groupes :