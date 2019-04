MDS : « Une constituante ouverte à toute la société »

Le coordinateur national du Mouvement démocratique et social (MDS), Fethi Gheras, a proposé, jeudi à Tizi Ouzou, la tenue d’une Assemblée constituante qui sera ouverte à toutes les composantes de la société, pour «assurer la transition politique en Algérie». M. Gheras, qui était l’invité de l’espace «Les débats de l’UMMTO», initié par des étudiants, des enseignants et des travailleurs de l’université Mouloud-Mammeri, pour faire intervenir des spécialistes et des hommes politiques sur l’actualité politique nationale, a observé que pour «rester dans l’esprit du mouvement populaire du 22 février, cette Assemblée constituante ne doit pas être réservée exclusivement aux partis politiques». «Les partis politiques doivent être une des parties de cette Constituante, qui doit aussi intégrer les autres composantes de la société.

Il faut faire participer tout le monde, car cela permettra de dessiner le paysage politique selon la volonté populaire et d’éviter de reproduire les rapports de forces existants», a-t-il expliqué, préconisant de «donner le temps aux Algériens de s’organiser».