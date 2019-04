RND : La convocation du corps électoral par le chef de l’état, saluée

Le Rassemblement national démocratique (RND) a salué, jeudi, dans un communiqué, la convocation par le chef de l’État du corps électoral pour l’élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Le Rassemblement a exhorté, dans ce cadre, l’ensemble des acteurs politiques à «contribuer avec davantage de responsabilités en vue de garantir la réussite de ce rendez-vous et sortir le pays de la crise actuelle à travers un choix démocratique souverain». Le parti a salué, en outre, la déclaration du Général de Corps d’Armée, vice-ministre de la défense nationale, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, dans laquelle il a affirmé l’attachement de l’institution militaire à accompagner la période de transition, à assurer toutes les garanties de régularité et transparence, lors du prochain scrutin, à respecter la Constitution et à protéger le pays de toute manœuvre étrangère visant sa déstabilisation. Dans le même contexte, le RND s’est félicité du «civisme» dont a fait montre le peuple algérien dans la revendication de l’application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution, une revendication que «partage toute la famille du RND avec l’ensemble des citoyens soucieux de l’avenir du pays».