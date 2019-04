Commentaire : Cohésion

Chaque vendredi, des marches populaires grandioses font déferler des millions d’Algériens dans un véritable tsunami festif et coloré d’hommes, de femmes et d’enfants, sur fond de banderoles, à l’humour accrocheur, pour réclamer un changement radical du système politique en place. Que l’Algérie est belle lorsqu’elle regarde dans la même direction, des moments historiques qui ne sont pas sans rappeler ceux de l’indépendance, tout le monde rivalisant de civisme et d’esprit citoyen, ce qui est des plus élogieux. Mais faut-il attendre la démission d’un président de la République pour être un bon citoyen ? Pour se respecter mutuellement ? Respecter les femmes, ne pas jeter de bouteilles plastiques sur le trottoir ? Est-ce à dire que nous le serons lorsque nous accéderons à la deuxième république ? Rien ne semble moins sûr, car la démocratie ne se décrète pas, c’est surtout une culture collective qui ne saurait être soumise à la seule conjoncture et qui consacre l’aboutissement de l’évolution sociale.

Les marches populaires, de par leur caractère éminemment pacifique, ont fait l’admiration du monde, et à cet égard il convient de saluer la force de cohésion du tissu social qui est allé se renforçant à chaque vendredi que Dieu fait. Une telle maturité est venue, par ailleurs, contredire les Cassandre qui prédisaient un dérapage de la situation, voire un scénario semblable à ceux dits du printemps arabe qui ont embrasé plusieurs pays limitrophes. Heureusement, et n’en déplaise à ces pêcheurs en eaux troubles, le chaos n’a pas eu lieu, le pays est toujours debout, les services publics fonctionnent, les écoles accueillent leurs élèves…Parmi ces prophètes de l’instant qui réapparaissent comme les escargots juste après la pluie, nous retrouvons quelques présidents de parti en mal d’audience, dont certains rempliraient difficilement un café, légitimant leurs propos fielleux à grand renfort de chiffres d’experts. Pourtant, en dépit de ces professions de foi circonstancielles les marches n’ont donné lieu à aucun débordement : ni vitrine vandalisée, ni véhicule incendié. Les Algériens, dans leur immense majorité, ont montré magistralement au monde que le pays est un et indivisible, faisant preuve d’un haut degré de patriotisme. Pour autant, battre le pavé indéfiniment peut-il être la panacée ? Loin s’en faut, au risque de voir ce formidable mouvement de contestation citoyen devenir simplement une joyeuse sortie familiale,voire un grand moment de défoulement, il est donc temps de le transformer ce mouvement pacifique en véritable projet de société porté par des élites et des compétences reconnues une fois passée l’euphorie colorée.

Certes, tout ne va pas pour le mieux, mais plus que jamais une nouvelle vision économique et sociale s’impose afin de s’inscrire résolument, et avec les meilleurs atouts, dans le sens d’un développement durable par la libération de toutes les initiatives afin d’ouvrir la voie à un nouveau système politique répondant aux aspirations profondes du peuple. Ne nous leurrons pas, la tâche sera des plus difficiles, voire compliquée, et nécessitera indéniablement des sacrifices incontournables car le train de la mondialisation n’attendra pas les économies qui n’auront pas su –ou pu- se restructurer. En attendant, la cohésion sociale devra rester le ciment unificateur de cette démarche populaire et digne à nulle autre pareille afin d’arrimer solidement le pays à la modernité, la justice et la démocratie.

K. O.