associations religieuses : Se conformer à loi

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a annoncé jeudi avoir instruit les walis à l'effet de «poursuivre l'examen des dossiers de création d'associations religieuses dans les mosquées, conformément aux conditions et procédures prévues par la loi relative aux associations» tout en prenant toutes les procédures nécessaires au niveau des services locaux compétents, indique un communiqué du ministère.

«Dans le cadre des démarches du Gouvernement visant la libération et la promotion des initiatives associatives, le ministère de l'Intérieur informe les citoyennes et citoyens avoir instruit Mesdames et Messieurs les walis, à l'effet de poursuivre l'examen des dossiers de création d'associations religieuses conformément aux conditions et procédures prévues par les dispositions de la loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations ainsi que les autres dispositions en vigueur», précise le communiqué.

Dans ce cadre, le ministère a indiqué que «toutes les procédures nécessaires ont été prises» au niveau des services locaux compétents en vue d'entamer l'examen des dossiers de création d'associations religieuses dans les mosquées, déposés auparavant auprès des services de wilayas et des communes à l'instar du reste des associations.

Il s'agit également de faciliter «les procédures de renouvellement des instances dirigeantes des associations religieuses dans les mosquées dûment constituées aussi bien celles ayant déposé précédemment leurs dossiers que celles qui les déposeront prochainement.

Concernant les citoyens qui désirent créer de nouvelles associations religieuses dans les mosquées, «des instructions ont été données à l'effet de les accompagner par les autorités locales compétentes», dont les directions de wilayas chargées des affaires religieuses», conclut la même source.