Présidentielle du 4 Juillet 2019 : Les candidats invités à retirer les formulaires

Suite à la signature par le Chef de l'Etat du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le jeudi 4 juillet 2019, les postulants à la candidature à l'élection ont été conviés à procéder au retrait des formulaires de souscription individuelle au siège du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a annoncé, jeudi, le ministère dans un communiqué rendu public.

A cet effet, «le retrait des formulaires de souscription individuelle s'effectue au niveau du siège du ministère de l'Intérieur, sis au Palais du gouvernement, Avenue Docteur Saadane, Alger», a précisé la même source avant d’ajouter que cette procédure s'est faite en vertu de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016, relative au régime électoral.

La remise de ces formulaires intervient sur présentation par le candidat d'une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l'élection à la présidence de la République. Les postulants sont par ailleurs conviés à consulter le site Web du ministère http:/www.interieur.gov.dz, pour toute information complémentaire.

Autre annonce faite jeudi par le ministère de l’Intérieur, celle concernant la révision exceptionnelle des listes électorales. Une révision qui sera, a-t-on appris ouverte du 16 au 23 avril 2019. Pour ce, le département de M. Salah-Eddine Dahmoun informe les citoyennes et citoyens qu'une période de huit jours de révision exceptionnelle des listes électorales a été fixée, en application de l'article 14 de la loi même loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral .

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire invite, à cet effet, tous les citoyens et citoyennes non-inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin, soit le 4 juillet 2019, à demander leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence.

Les électeurs ayant changé de résidence doivent, quant à eux, se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription. La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence, Les bureaux chargés des élections au niveau des communes, sont ouverts tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30, à l'exception du vendredi.

Les postulants auront jusqu'au samedi 25 mai à minuit pour déposer leurs dossiers

Concernant le dépôt des dossiers de candidatures au niveau du Conseil constitutionnel, la loi relative au régime électoral, dans son article 140, énonce que la déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les 45 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. A cet effet, les postulants auront jusqu'au samedi 25 mai à minuit pour déposer leurs dossiers. Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures dans un délai de 10 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration de candidature, selon les dispositions de la loi électorale.

Le postulant à la magistrature suprême, conformément à la loi électorale, doit présenter un dossier comprenant plusieurs pièces justificatifs notamment un engagement écrit portant notamment sur la non utilisation des composantes fondamentales de l'identité dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe à des fins partisanes, le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954, le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l'engagement de s'y conformer, la préservation de la souveraineté nationale et le respect de l'alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien.

Selon la loi, le candidat doit présenter soit une liste comprenant 600 signatures individuelles de membres d'élus d'Assemblées populaires locales (APC et APW) ou parlementaires et réparties au moins à travers 25 wilayas, soit une liste comportant 60.000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale et ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, 25 wilayas avec un minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas qui ne saurait être inférieur à 1.500.

Les conditions requises pour la candidature à la magistrature suprême du pays sont bien définies par la Constitution qui précise, entre autres, que le candidat doit jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine, attester de la nationalité d'origine du père et de la mère, avoir 40 ans révolus au jour de l'élection, être de confession musulmane, jouir de la plénitude de ses droits civils politiques et attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint.

Le candidat doit également justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de 10 années précédant le dépôt de la candidature, justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 et justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942 dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954.

Sarah A. Benali Cherif