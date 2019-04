M. Gaïd Salah a tenu une réunion à la 2e Région militaire : L’Algérie mérite de tous ses enfants d’être « son rempart inébranlable »

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, jeudi à Oran, que «l’Algérie mérite, de tous ses enfants là où ils se trouvent, d’être son rempart inébranlable

«Autant nous sommes satisfaits à chaque inspection des Régions et des Forces, autant nous demeurons toujours plus exigeants, car les défis se multiplient et s’accélèrent, et l’Algérie mérite, de tous ses enfants là où ils se trouvent, d’être son rempart inébranlable, notamment à l’ombre de cette étape décisive», a-t-il souligné, dans une allocution prononcée lors d’une réunion de travail regroupant le commandement, les états-majors, les responsables des différents services de sécurité, les commandants d’unités et les directeurs régionaux, tenue au 4e et dernier jour de sa visite à la 2e Région militaire. Le Général de Corps d’Armée, cité dans un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), a insisté, dans son allocution, sur «la nécessité de n’épargner aucun effort avec dévouement, persévérance et loyauté», soulignant qu’«il s’agit de la réputation de notre pays et de l’image de marque de son Armée». Lors de cette réunion, où il a suivi un exposé global sur la situation générale dans la 2e RM, présenté par le Chef d’état-major de la Région, le vice-ministre de la Défense nationale s’est dit «intimement convaincu qu’il n’y a aucune crainte pour une patrie dont les personnels de son Armée sont imprégnés des valeurs de leur glorieuse histoire nationale, et considèrent la valorisation de ses leçons et ses enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin, pour détenir davantage de puissance, à même de garantir l’omnipotence de l’Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire». Le Chef d’État-Major de l’ANP a mis l’accent, lors de cette réunion, sur la nécessité de persévérer à consentir davantage d’efforts laborieux afin de maintenir la disponibilité opérationnelle des personnels et des unités à son plus haut niveau, et de veiller à la parfaite préparation et au bon entraînement des personnels de ces unités, pour qu’ils soient constamment dotés de capacités leur permettant d’accomplir leurs missions. Il a rappelé, dans ce contexte, que «tous les facteurs de réussite ont été réunis, grâce à l’intérêt particulier qu’accorde le Haut commandement de l’ANP pour hisser le corps de bataille de l’Armée au niveau escompté, comme il a été mis à disposition tous les moyens de développement professionnel en termes d’équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation».

C’est exclusivement avec le savoir et le travail que les nations progressent

M. Gaïd Salah a souligné, avec «une grande satisfaction», que «tous ces efforts consentis, sur plus d’un plan, ont permis d’atteindre un haut degré de professionnalisme et une expérience combative et opérationnelle avérée, comme ils ont induit, essentiellement, une prise de conscience quant à la sensibilité des missions confiées et l’impératif de leur accomplissement de la façon la plus judicieuse». Lors de la 4e et dernière journée de sa visite en 2e RM, le Général de Corps d’Armée, accompagné du Général-Major Meftah Souab, Commandant de cette Région militaire, s’est rendu à la Base navale principale de Mers El-Kébir, où il a suivi un exposé global portant sur les projets réalisés dans le cadre du développement et de la modernisation de cette grande base navale qui bénéficie d’un intérêt particulier du Haut Commandement de l’ANP, au regard de son importance stratégique, et ce avant de procéder à l’inauguration de la zone vie de la flotte au niveau de la Base, qui regroupe les différentes annexes assurant des conditions adéquates pour le travail, l’hébergement et le repos des équipages, des cadres et des éléments de la Base. Le Chef d’État-Major de l’ANP s’est rendu également à l’École des Cadets de la Nation à Oran, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’extension de cette école ayant pour but d’élever sa capacité d’accueil à 1.000 cadettes et cadets, et a donné des instructions portant sur la nécessité d’accélérer la concrétisation effective de ce projet dans les plus brefs délais, a ajouté la même source. Il s’est réuni, à l’occasion, avec les cadettes et les cadets de l’École, où il a donné une allocution suivie par les cadets des dix écoles implantées au niveau national. Dans son allocution, Gaïd Salah a exhorté les cadettes et les cadets à «s’acquérir de discipline rigoureuse, de valeurs exemplaires et de veiller à acquérir la science et le savoir», soulignant que «c’est exclusivement avec le savoir et le travail que les nations progressent et prospèrent, et c’est avec la lecture que se développe l’esprit de réflexion chez l’homme, et s’élargissent ses horizons de prospective et sa clairvoyance». «Il est utile de rappeler, aujourd’hui, en cette agréable occasion, que le Haut Commandement de l’ANP veille à réunir tous les moyens humains, matériels et pédagogiques afin de faire des Écoles des Cadets de la Nation, une véritable pépinière fertile qui forme les cadres prometteurs de demain, dont le slogan est d’allier l’assimilation du savoir dans tous les domaines scientifiques à l’imprégnation des valeurs nationales de notre Glorieuse Révolution de Libération, qui a fondé hier les Écoles des Cadets de la Révolution», a-t-il affirmé. Afin de concrétiser cet objectif important, a-t-il poursuivi, «je demande à tous les concernés de la sphère de formation et d’enseignement, qui a jusque-là enregistré des résultats brillants, de contribuer, chacun dans le cadre de ses prérogatives et dans son domaine de compétence, à atteindre les objectifs escomptés. Comme j’encourage l’ensemble à persévérer sur cette voie saine du savoir, afin de relever le défi de l’enseignement efficient et de la formation utile et bénéfique, confortées par les nobles valeurs et la discipline rigoureuse, de manière à en faire la fierté de l’ANP et un modèle à suivre pour tous les jeunes algériens». À l’issue de cette rencontre, le Général de Corps d’Armée a écouté les interventions des cadets, qui ont exprimé leur grande fierté d’appartenir à cet édifice pionnier de formation, a-t-on ajouté. Auparavant, le Chef d’Etat-Major de l’ANP a supervisé un exercice démonstratif avec munitions réelles, selon le MDN.