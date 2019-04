Tourisme : Inauguration de 4 hôtels à Alger

4 nouveaux établissements hôteliers privés ont été réceptionnés, jeudi dernier à Alger, sur un total de 15 projets hôteliers programmés pour l'année en cours afin de promouvoir «la dynamique» du parc hôtelier de la capitale, a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. Intervenant à l'occasion de l'inauguration de 4 établissements hôteliers à Dar El-Beida, aux Eucalyptus, à Ben Aknoun et à Chéraga, M. Benmessaoud a affirmé qu'«il s'agit du premier lot sur un total de 15 projets devant être réceptionnés en 2019», ajoutant que ces derniers «devront contribuer à la dynamique de la politique touristique en Algérie».

Dans ce contexte, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur l’«importance d'encourager les projets hôteliers» qui «contribuent à l'élargissement des capacités d'accueil, améliorent la qualité de prestations et assurent des postes d'emploi pour la main d'œuvre qualifiée». Accompagné du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre du Tourisme a visité les nouveaux hôtels en commençant par «M. Suite» à Dar El-Beida, un hôtel d'affaires 4 étoiles, d'une capacité d'accueil de 51 chambres et un décor inspiré de la culture locale. Au terme de sa visite aux hôtels «Royaume» (les Eucalyptus) et «Madaure» (Chéraga), M. Benmessaoud a appelé à tirer profit du savoir-faire des artisans algériens. Moderne et luxueux, l'hôtel «Madaure» compte 37 chambres haut standing. L'hôtel «Royaume» de la chaîne «Golden Tulipe» est un établissement 4 étoiles dont l'importance découle de sa proximité de l'aéroport international, Houari Boumediène. Lors de sa visite à l'hôtel Ferdy Lilly (128 chambres) à Ben Aknoun, le ministre a mis en avant l'importance de «garantir un service de qualité» qui «contribue à la promotion de la destination Algérie tant pour les affaires que pour le tourisme».

A rappeler que le ministre avait insisté auparavant sur l'importance «des facilitations et moyens matériels et financiers indispensables, ainsi que les moyens fiscaux et fonciers accordés, dans un cadre juridique», appelant à consentir plus d'efforts «pour concrétiser l'efficacité dans la gestion aux fins de sa relance». Il a également fait savoir que les 82 projets hôteliers en cours de réalisation au niveau de la capitale étaient à même de garantir une capacité d'accueil supplémentaire de 14.000 lits et créer 60.000 nouveaux postes d'emploi.