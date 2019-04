Habitat : Lancement simultané des projets d’équipement et de logements

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a affirmé jeudi dernier la nécessité de lancer «simultanément» les projets d’équipement publics et ceux de logements.

Lors de la pose de la première pierre de 600 logements de la formule location-vente dans la commune de Chelghoum Laïd, le ministre a relevé l’importance d’entamer la réalisation des équipements publics, notamment scolaires dans les nouvelles cités résidentielles dès le lancement des travaux de ces dernières pour assurer une rentrée sociale dans les meilleures conditions. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des citoyens dans ces cités en y mettant à leur disposition des équipements nécessaires, a affirmé M. Beldjoud, relevant que c’est le cas à la cité 500 logements AADL de Chelghoum Laïd dont les travaux ont été achevés et où un groupement scolaire en cours de réalisation «sera opérationnel à la prochaine rentrée scolaire», selon les explications données sur le site. Concernant le problème de manque de foncier pour la réalisation de logements dans la wilaya, qui lui a été posé pour la réalisation des 2.000 unités AADL retenues en 2018 pour Mila, le ministre a exhorté les services de l’agence AADL à augmenter le nombre des étages des immeubles pour exploiter au mieux le foncier disponible. En suivant des explications sur le projet de 40 logements promotionnels aidés, le ministre a exhorté l’entreprise de réalisation à livrer le projet dans le délai de 15 mois et a insisté sur la coordination entre les diverses administrations pour lancer les autres projets de la même formule totalisant 850 unités pour la wilaya. Le ministre poursuivra sa visite en présidant la remise des clés du tout premier quota de logements AADL dans la wilaya, avant de suivre un exposé sur le secteur au siège de la wilaya.

Le ministre a fait état d'un quota supplémentaire, pour la wilaya de Mila, de 1.000 logements, 500 promotionnels aidés et 500 aides au logement rural. Au cours d'un exposé sur le secteur dans la wilaya, le ministre a insisté sur la nécessaire concrétisation de tous les programmes de logement et la levée des entraves empêchant leur lancement, rappelant que la wilaya a bénéficié de 850 logements promotionnels aidés auxquels s’ajouteront 500 supplémentaires. Il a fait également état de l’octroi de 500 aides supplémentaires pour le logement rural et exhorté les présidents des APC à exécuter les programmes accordés à chaque commune dans «la transparence totale» pour accéder à de nouveaux projets. Le ministre a également assuré qu’un montant de 600 millions DA a été accordé à la wilaya pour prendre en charge les travaux d’aménagement et de raccordement aux divers réseaux.

Kamel Beldjoud en présidant l'opération de remise des clés du tout premier quota de logements AADL dans la wilaya composé de 900 unités, 500 logements à Chelghoum Laïd et 400 à Tadjenanet, a assuré aux souscripteurs à cette formule que «quiconque ayant effectué le premier versement aura son logement», affirmant que les programmes inscrits couvrent toutes les demandes des souscripteurs et «le travail est en cours pour résoudre le problème du foncier réservé à ces projets».

Il a également affirmé que les opérations de distribution de logements des diverses formules se poursuivront tout au long de cette année.

Aux citoyens qui attendent toujours la réception de leurs logements, le ministre a indiqué que des efforts sont engagés pour accélérer la cadence des travaux, avant d'affirmer que l’Etat a déployé un «effort colossal dans le domaine du logement et continuera à le faire».