Le nouveau wali de Tizi-Ouzou : Servir la collectivité

Le nouveau wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djemaa, qui a officiellement pris ses fonctions jeudi lors d’une cérémonie de passation de consignes tenue au siège de la wilaya, a affirmé son «plein engagement» à servir la wilaya et sa population. M. Djemaa a exprimé sa disponibilité à être à l’écoute des citoyens, des doléances des associations et des sollicitudes des élus afin de «traiter, ensemble, les difficultés socio-économiques qui se posent au niveau de cette wilaya», sollicitant la contribution de «tous» pour atteindre cet objectif. Selon la présentation du parcours du nouveau wali de Tizi-Ouzou, faite lors de cette cérémonie, M. Djemaa a assumé de nombreuses charges dont celles de Chef de cabinet à Relizane, Chef de daïra à Illizi, Oum-El-Bouagui, Tlemcen et Bejaia, Secrétaire général dans la willaya de Djelfa, Wali délégué à El-Harrach et à Dar-El-Beida, SG de la wilaya d’Alger, Wali successivement de Chlef, Ghardaïa et Tamanrasset. De son côté, Abdelhakim Chater, le wali sortant qui occupait ce poste depuis octobre 2018 et qui vient d’être nommé directeur de cabinet du Premier ministre, Nourredine Bedoui, a souligné dans son allocution que son «bref séjour» en tant que wali de Tizi-Ouzou «a été marqué par plusieurs réalisations dont l’immense programme de logements de 10.000 unités». Il a également cité «le gros projet destiné à créer un véritable pôle urbain à Bouzeguène et l’élan redonné aux projets structurants tels que la pénétrante à l’autoroute est-ouest, le barrage de Souk-N’tleta et le téléphérique de la ville de Tizi-Ouzou». «Du poste que j’occupe actuellement, je saurai apporter ma contribution au développement de la région à laquelle je demeure attaché et lié», a promis le nouveau directeur de cabinet du Premier ministre.