Prix du meilleur chargé de communication : Abderraouf Hammouche, d’Algérie Télécom, lauréat

Le responsable de la communication et des relations publiques d’Algérie Télécom, Abderraouf Hammouche, décroche le premier prix du meilleur chargé de communication en 2018 des entreprises publiques et privées, lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue, jeudi dernier, au siège de la société organisatrice de l’événement ‘‘Medias-DZ’’. Le concours, premier du genre, a été lancé au mois de février dernier et le vote a été ouvert à tous les journalistes des médias algériens pour élire et choisir le meilleur chargé de communication de l’année 2018. Une fois le vote clôturé, et le comptage des voix terminé, ‘‘Médias-DZ’’ a annoncé le résultat final. Suite à cela, l’organisateur a honoré les trois lauréats pour lesquels les journalistes ont voté. Abderraouf Hammouche, journaliste de formation et professionnel de la communication, a exercé dans de nombreux quotidiens nationaux en Algérie. Il est également l’un des pionniers des médias électroniques puisqu’il a été fondateur de plusieurs sites web dédiés à l’information électronique et ce, depuis 2006 et possède également une expérience dans le domaine de la communication audiovisuelle et institutionnelle.

Il a rejoint en 2011 Algérie Telecom en tant que chargé de communication au niveau de la wilaya de Sétif, avant d’être nommé, en 2017, à la Direction Générale comme chef de département Médias et Relations publiques.

M. M.