Forum national de la jeunesse Scoute : creuset de patriotisme

Pas moins d’une centaine de scouts, âgés de 18 à 22 ans, issus des quatre coins du pays, assistent, depuis jeudi, au Camp des scouts «Mohamed Bouras» de Sidi-Fredj (Alger), à la 3e édition du Forum national de la jeunesse scoute.

Placé sous le slogan «Nous sommes la jeunesse, à nous l’avenir», cette manifestation qui s’est étalée jusqu’à aujourd’hui a connu l’élection du bureau de ce forum composé de six membres, dont le président est Sabri Ghomri.

S’exprimant à cette occasion, le Commandant général des SMA a déclaré que son organisation constitue une école nationale par «excellence» ayant pour but la «préparation» des générations montantes à «faire retrouver» à l’Algérie sa souveraineté, son indépendance ainsi qu’à combattre le colonialisme. Mohamed Bouallag a mis à profit cette opportunité pour faire une rétrospective du mouvement des scouts algériens et rappelé à cet égard que Bouzid Saad, qui a été le premier martyr des atroces massacres du 8 mai 1945 à Sétif, était un scout. «Ce type de sacrifice suprême nous a permis aujourd’hui d’être libre et indépendant», a-t-il fait savoir non sans ajouter que les membres de l’Organisation spéciale (OS), ancêtre du Front de Libération National (FLN) tels que Mohamed Belouizdad et Ahmed Aït-Ahmed étaient d’anciens scouts.

D’autre part, le commandant général des scouts a mis en exergue le fait que l’organisation des SMA a toujours œuvré à être au service de la patrie et ce de par son crédit historique. «Nous sommes les défenseurs de la patrie et notre unique souci est de préserver cette dernière», a-t-il souligné en rendant un vibrant hommage à l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale (ALN) qu’il qualifie de protectrice tant de la sécurité que de la souveraineté nationale et populaire. «Nous sommes de tout cœur avec la position de l’ANP et de son haut commandement», a-t-il lancé à l’adresse de l’auditoire.

Interpellant la jeunesse, Mohamed Bouallag a indiqué qu’il était de leur devoir d’exprimer leurs opinions et leurs aspirations et affirmé que ce type de forum se doit d’être un espace de débat «constructif» et «synergique» et souhaité vouloir à présent que la majorité des responsables de son organisation puisse avoir moins de 35 ans.

De son côté, le nouveau président de forum national de la jeunesse scoute, Sabri Ghomri, originaire de la wilaya d’El-Tarf, a appelé les jeunes de son mouvement à endosser une citoyenneté «active» et souligné que ces derniers représentent la catégorie qui va sans doute «façonner» l’avenir.

Pour rappel, les SMA, créés en 1935, par Mohamed Bouras, ont une vocation d'éducation conforme aux principes de l'Organisation mondiale du mouvement scout dont elle est membre depuis 1963. Elle se réfère aux principes de l'islam et à un certain patriotisme, à la recherche de la paix et de la fraternité.

Elle est dirigée par un conseil national composé de 125 membres élus, dont le mandat dure quatre ans, et un conseil d’administration élu par le Congrès, avec 19 secrétaires nationaux. Le financement vient en partie de l'État.

Sami Kaïdi