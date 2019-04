association Iqra’A : évaluer le manuel des apprenants

Une journée d'information dédiée principalement à la présentation des résultats de l'étude d'évaluation sur le manuel intitulé "Je m'alphabétise par la culture de la non-violence" a été organisée, avant-hier, par l’Association «Iqra» en partenariat avec le Centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement (CENEAP) de Birkhadem (Alger). L’occasion était belle pour enrichir et évaluer ce manuel et de soulever les insuffisances constatées avant sa réimpression. Prenant la parole en ouverture de la journée, Aïcha Barki a affirmé que cette étude d'évaluation a pris en compte un échantillon composé de 458 individus questionnés, répartis sur 69 communes situées dans pas moins de 15 wilayas des quatre régions du pays, et relevé devant l’assistance les efforts consentis par l'Algérie depuis l'indépendance en vue de relancer le secteur de l'Education. La présidente de l’association «Iqra» a rappelé à cette occasion que le taux d'analphabétisme en Algérie a été ramené à 9,44% en 2018 alors qu'il s'élevait à 98% au lendemain de l'indépendance.

De son côté, le représentant du CENEAP, Hocine Abdellaoui, a exhorté les représentants de l’association de développer et de mettre en avant dans la nouvelle édition du manuel la culture de la non-violence et insisté sur l'impératif de traduire les connaissances tirées de cette étude sur le terrain afin «d'éradiquer» le phénomène de la violence de la société.

Dans le même ordre d’idées, Wahiba Sakani, représentante du Fonds des Nations unies pour la population en Algérie (UNFPA) a indiqué que l'impression du manuel en 2013, destiné aux apprenants inscrits en classes d'alphabétisation de 3e niveau, avait coïncidé avec la campagne lancée par le Fonds dans le but de lutter contre la violence faite aux femmes. «Il est nécessaire d'évaluer ce programme pédagogique, cinq ans après sa publication, et de tirer profit des résultats de l'étude à travers le changement des pratiques au sein de la famille en y inculquant la culture de la non-violence», a-t-elle estimé. Invitée à prendre la parole, Meriem Chorfi, déléguée nationale à la protection de l'enfance a salué pour sa part la «grande» évolution observée en matière de protection de l'enfance contre la violence à travers un arsenal juridique qui «garantit» les droits de cette catégorie de la société, ô combien vulnérable et ajouté que la violence verbale figurait parmi les plus «dangereuses» formes de violence. Pour remédier à ce fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans notre pays, elle dit privilégier la «multiplication» des opérations de sensibilisation à destination des parents quant au langage utilisé avec leurs enfants afin d’essayer «d’éradiquer un tant soit peu» ce problème de société qui s’est vraiment enraciné dans notre jeunesse.

Il est bon de rappeler à la fin que, selon la présidente de l’Association «Iqra», quelque 90.000 personnes ont été inscrites, cette année, à travers le territoire national en classes d'alphabétisation. Réparties sur 21 wilayas où l'association est présente, les bénéficiaires sont encadrés par 4.200 enseignants contractuels et bénévoles. Dans le cadre du partenariat de l'association avec le Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), Mme Barki a affirmé que l'association disposait de 16 classes d'enseignement de tamazight qui compte 459 apprenants et révélé que l'association a fait intégrer plus de 26.000 élèves dans l'école, après avoir exprimé le vœu d'adhérer aux classes d'alphabétisation dont l'âge de la majorité ne dépasse pas 16 ans. Aussi, l'association avait recensé 12.000 enseignants contractuels.

Mohamed Mendaci