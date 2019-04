Comédien et animateur de la cinémathèque : Aziz Degga tire sa révérence

L’acteur Aziz Degga, connu pour son rôle de Moh Smina dans le film Omar Gatlatou, de Merzak Allouache, est décédé hier, a rapporté un proche de la famille sur facebook. Comique, imitateur, mais aussi animateur, Aziz Degga, né à El-Biar, le 10 Novembre 1945, a débuté sa carrière artistique au début des années 1960 comme animateur à la cinémathèque. Depuis son départ à la retraite, il se consacre à l’écriture de contes pour enfants. Parmi les films où il a joué des rôles principaux : Omar Gatlatou (1976), Cri de pierre (1987), le Clandestin (1988) et Morituri (2007). Il était toujours resté un fidèle du cinéma algérien et de la cinémathèque. Avec son petit couffin, il cessait de fréquentait le musée du cinéma où il était employé comme animateur. Il participait aux débats et apprenait certaines répliques pour les utiliser dans ses propres imitations. Il était amoureux des films japonais et des films western.

Le documentariste, Hamid Benamra, lui avait consacré tout un portait, pour lui rendre hommage.

Repose en paix, l’Artiste !