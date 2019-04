Cinéclub MIKTA : Le Mexique à l’honneur

La salle polyvalente de l’ambassade la République de Corée a abrité la projection du long métrage mexicain, Después de Lucìa (Après Lucìa). Cette projection, de la coordination mexicaine, entre dans le cadre de la première édition du Cinéclub MIKTA, du 2 au 23 avril 2019, initiée par le groupe de coopération MIKTA.

Lancée par les États membres du groupe MIKTA, cette première édition du cinéclub MIKTA organise des projections gratuites dans la limite des places disponibles, chaque mardi, et ce tout le long du mois en cours, où les pays organisateurs présenteront une réalisation en version originale sous-titrée en anglais. Cette première édition du septième art est organisée par la République de Corée, conjointement avec les ambassades du Mexique, d’Indonésie et de Turquie en Algérie, dont c’est la première édition du cinéclub Mikta, et ce jusqu’au 23 avril. Derrière cet acronyme qui renvoie aux premières lettres des noms des quatre pays organisateurs, se cache un projet qui a pour ambition d’être le lieu de rencontre et de débat autour de sujets d’actualité, à travers la production cinématographique des pays membres. La République de Corée a présenté, à l’ouverture de cette première édition, un film historique réalisé en 2012, intitulé Masquerade. Ce dernier relate l’histoire du roi Gwang-hae qui ordonna à son plus proche conseiller HeoKyun de lui trouver un sosie afin d’échapper à la constante menace d’assassinat qui pèse sur lui. Celui-ci découvre Ha-sun, qui ressemble remarquablement au roi. L’hôte de la république de Corée a présenté aux cinéphiles algériens, venus nombreux, un film de plus de 100 minutes, baptisé Despuès de Lucìa, film mexicain signé Michel Franco. L’œuvre mexicaine raconte la vie d’un père et de sa fille, qui déménage après le décès de son épouse, Lucia. Dans cette nouvelle vie à Mexico City, Alejandra deviendra victime de harcèlement scolaire de la part de ses camarades, la jeune fille se mure dans le silence et le mensonge pour protéger son père. Ce cinéclub se veut, selon le Chargé de la section consulaire et des affaires culturelles auprès de l’ambassade du Mexique en Algérie, M. Diego SandovalPimentel, «un espace de rencontre et de discussion autour de sujets d’actualité abordés à travers la production cinématographique contemporaine des pays de ce groupe».De son côté, la deuxième secrétaire auprès de l’ambassade de la république de Corée, Mme Park Sujin, a affirmé que «l’objectif de ce projet culturel est de promouvoir la culture de MIKTA entre les pays membres et avec le public algérien». Il y a lieu de noter par ailleurs que cette première édition du cinéclub MIKTA sera clôturée avec l’Indonésie avec une présentation de son film nommé Banda, the darkforgottentrail. N’oubliez pas, c’est chaque mardi de ce moi, et c’est à l’ambassade de la République de Corée… Soyez au rendez-vous !

Sihem Oubraham